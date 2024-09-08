便秘飲食｜18歲男生不愛吃菜便秘出血？醫教2食物配搭改善防腸癌
撰文：中天新聞網
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台灣一名18歲高中男生，從小不愛吃青菜，有嚴重便秘，每次如廁至少要20分鐘，即使解便，馬桶裡也是斑斑血跡，對此，醫生教他，吃番薯飯加椰菜，讓他找到「順暢」解方。
台灣肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在台灣「健康好生活」節目中指出，該名高中生被媽媽帶來門診，媽媽稱是先發現家中馬桶裡有血跡，追問後得知兒子每次解便都會帶血，她擔心孩子是不是得了絕症。
蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）
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對此，蕭敦仁說明，一般大腸癌是好發於50歲以上的中老年人，他認為18歲罹病可能性不大，再詢問這名高中生的生活史，發現他從小就不愛吃青菜，蕭敦仁提到，台灣人平均一天吃15克膳食纖維，而這名高中生遠低這個數字。
蕭敦仁表示，這名高中生為了能改善便秘，日常已補充益生菌，也有多喝水，且運動也多，但就是纖維攝取不足，因此建議他，每餐都吃椰菜與番薯飯，這名高中生想了想，認為番薯與椰菜有甜味，因此可以接受。
挑選番薯時應掌握4賞味指南（按圖👇👇👇）
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蕭敦仁說明，番薯裡面有很多水溶性纖維與非水溶性纖維，水溶性纖維可軟化糞便，增加飽足感，控制餐後血糖，養腸道好菌；非水溶性膳食纖維可增加糞便體積，改善便秘，減少憩室發炎，並能預防大腸癌。
這名高中生自此把主食白米飯，改成番薯加少許白飯，另外也多吃椰菜，由於主食量多，大幅改善了便秘的問題，自此排便不再出血。
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