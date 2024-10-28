雪櫃有異味｜放檸檬咖啡渣係錯？專家3招免發臭加1物唔怕食物漏汁

許多人家中的雪櫃常存放大量肉類、海鮮等食材，容易飄散難聞的腥臭味，想改善雪櫃「五味雜陳」的情形，該怎麼做才好？



台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目上表示，雪櫃有異味，通常是醬汁外溢或有東西腐壞，務必要找出來源，去除才有用。譚敦慈建議，民眾可使用看護墊，鋪在雪櫃層架上，一旦有東西倒了，便能儘速發現、馬上清理乾淨，「也不會產生臭味，真的很好用。」

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無毒教母譚敦慈揭「雪櫃除臭」好物

「雪櫃只要有味道，很多人會放檸檬、咖啡渣來除臭，其實這是很NG的。」譚敦慈說道，要找出雪櫃異味的來源，常見的狀況是醬汁滴下來，或有東西在內部腐敗，此時要趕緊找到並丟棄。

譚敦慈建議，使用看護墊也是雪櫃好整理、根除異味的關鍵。鋪在雪櫃層架上，看護墊一面防水；一面吸水，若有醬料、食物傾倒，髒污便能儘速發現，吸附髒污、湯水，幫助雪櫃保持清潔、乾爽。而且只要使用習慣良好，是可以重複利用的，「也不會產生臭味，真的很好用」。

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3招方法避免雪櫃產生臭味，保持食物新鮮

譚敦慈指出，避免雪櫃產生臭味的方法，首要是「只放7分滿」，日本做過很多次研究，得出「雪櫃塞得越滿，那戶家庭就越窮」的結論，因為若塞得很滿，代表東西都在重複購買，且雪櫃會相當耗電，「循環不好，東西很容易壞」。

熱的食物可以直接放雪櫃？（按圖看清👇👇👇）

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熟食放上面、生食放下面也是重點之一。譚敦慈解釋，因生食有時會產生血水，放在雪櫃上層，「滴滴答答的」，如果掉落在熟食上，很容易造成腸胃道的問題。

最後，譚敦慈說，雪櫃內的存放，還有一重點是魚要先清洗，一般肉品若不是要馬上煮，則不建議清洗，「魚一定要先清洗乾淨，包含血合線要刮得很乾淨，讓血水出來，洗好、擦乾魚身後，放入保鮮盒裡，再放入雪櫃，這樣會比較乾淨，也不會有異味」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冰箱有異味怎麼辦？達人用1居家神物「快速根除臭味」，髒污油漬也通通消失】

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