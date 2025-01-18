感冒吃什麼｜感冒宜食雪糕甜品？吃對時機減喉痛不適亂食加重病情

一般家長會認為孩子吃糖會生痰、加重發炎，因此感冒期間嚴禁孩子吃糖類製品。但營養師卻有不同的看法，在「急性」發炎期反而可以吃一點雪糕，一天不超過2杯迷你杯裝雪糕的量？這是什麼道理呢？



適量糖可緩解喉嚨痛？

台灣營養師蘇妍臣指出，孩子感染急性上呼吸道的症狀本來就是會包括咳嗽、痰多等，這與吃糖無直接關聯。反而可以在急性期，讓孩子適量攝取甜味，能夠緩解喉嚨痛的不適感。

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「急性」感冒初期可以 「慢性」不建議

蘇妍臣針對孩子感冒期間能否吃糖這個問題的看法是，感冒初期的首要任務是緩解急性期的喉嚨痛問題，約為4～5天內。待症狀緩解後，再逐步減少糖或甜味的攝取，反而有助於降低後續的發炎反應。

不過，對於兒童哮喘、過敏等慢性呼吸道問題，身體長期處於發炎狀態，蘇妍臣就不建議以吃糖方式緩解咳嗽導致的喉嚨痛或痰多，反而可能加重症狀。

喉嚨痛吃什麼好？（按圖👇👇👇）

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避免孩子胃食道逆流 可降低生痰、咳嗽

此外，有些人吃糖後會覺得容易生痰、咳嗽，原因可能出在有胃食道逆流的情況。蘇妍臣說，孩子用力咳嗽時，腹內壓力上升，食道較短、賁門力量不足，容易引發胃食道逆流，症狀包括喉頭有痰、更易咳嗽。而高糖、高油飲食正是胃食道逆流的危險因子。一有這樣的情況，就不宜吃甜點。

依年齡限制每日精緻糖攝取

蘇妍臣建議，家長可在孩子急性感冒期間限量提供精緻糖攝取量，依年齡區分如下：

- 不到2歲：不攝取任何精緻糖。

- 不到3歲：每日精緻糖少於28克（少於15克更佳）。

- 4～6歲：每日精緻糖少於35克（少於18克更佳）。

- 7～9歲：每日精緻糖少於41克（少於21克更佳）。



市售常見冰品之精緻糖含量參考

台灣小美雪糕（杯）：精緻糖12.8克。

哈根達斯迷你雪糕（杯）：精緻糖12～13克。

哈根達斯雪糕（支）：精緻糖15～18克。

便利商店軟雪糕（支）：精緻糖18.5～23.5克。



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蘇妍臣強調，可參考以下原則與孩子溝通，讓孩子理解，比較願意配合執行：

1. 平時多留意攝取含糖飲料（包括多多、果汁等）、糖果、果汁蒟蒻凍，可能增加體內發炎反應。

2. 感冒急性期4～5天內，適量吃糖可緩解症狀。

3. 有慢性哮喘、胃食道逆流、過敏者，即使喉嚨痛也不建議用糖緩解。



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