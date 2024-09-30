防感冒飲食丨檸檬菊花茶解毒抗菌治感冒？ 中醫解迷關鍵要飲這1款

有網紅在網路影片指稱，如果感冒，喉朧痛，有痰咳不出，只要喝檸檬菊花茶，就可改善症狀，引起不少討論。不少網友認為，這類茶飲製作容易，成本也低，可以一試。



台灣中醫師公會名譽理事長陳潮宗醫師表示，菊花是最常用的中藥茶飲食材，具有消暑降火、消腫消炎等功效，但如症狀持續，還是應該就醫，尋求醫師協助。

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網傳緩解感冒秘方 台灣食藥署提醒誤信偏方

該名網紅媽媽在影片中表示，先將一顆檸檬擠出汁、連同皮、果肉，加上一點食鹽，攪拌後放置十分鐘。另將先煮一壺菊花茶，等溫度低一點，再將檸檬鹽水放進菊花茶中，均勻攪拌，就可飲用。如有感冒症狀，約一小時後，就會覺得紓緩。

對此，台灣食藥署提醒，民眾對於這種沒有相關科學論述依據的短影片，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。食品並非藥品，並無治療疾病的效果，若有身體不適情形，應依循正規醫療管道醫治。

紓緩感冒不適喝什麼最好？（按圖看清👇👇👇）

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菊花清熱解毒又抗菌 中醫推薦可紓緩不適

台灣中醫師陳潮宗表示，從中醫角度來看，菊花具疏散風熱、平肝明目、清熱解毒的功效，也有助緩解外感風熱、痘痘、喉嚨發炎和口腔潰瘍的不適，感冒、喉嚨痛時，倒是可以沖泡或是煮一壺菊花茶，加上一些檸檬，不管是趁熱喝，或是放冷再喝，就可抒解不適症狀。

從中醫角度來看，菊花具疏散風熱、平肝明目、清熱解毒的功效，也有助緩解外感風熱、痘痘、喉嚨發炎和口腔潰瘍的不適。(co_michi_by_titi@unsplash)

菊花茶為常見的花茶，具有清熱解毒，消炎抗菌等效果，也可改善眼睛疲勞、便秘、上火等症狀。口感清爽甘甜，可有效緩解肌膚疲勞，讓人頭腦清醒、緩解眼部疲勞，另有美容護膚效果。

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陳潮宗強調，菊花茶來源相當重要，務必至中藥行購買已經炮製好的菊花中藥材，確保品質及安全性。一般用量為2-3錢，以溫水或室溫水沖泡即可。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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