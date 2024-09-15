梨營養丨化痰止咳梨子生或熟吃功效不同！感冒乾咳要點揀+挑選3招

雖然天氣仍然炎熱，偶有大雨，但台灣中醫師吳明珠表示，現在的節氣已經進入秋天，許多人會感到口乾舌燥。而八、九月正值台灣各種梨子盛產季節，梨子正是最佳的補水潤燥水果。



不過有些人適合直接生吃梨，有些人最好把梨子燉過再吃，趕快來看看自己是什麼體質，該怎麼吃梨更健康。

水梨6大功效（按圖看清👇👇👇）

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水梨不只多汁解渴 中醫認可有多種保健功效

吳明珠說明，從中醫食療的角度來看，水梨性味甘、微酸、涼，入肺經。對於因肺燥而導致咳嗽、咳痰、咳血的人來說，適量食用水梨可以滋潤肺經，有很好的化痰止咳作用。此外，水梨還能清熱、降火、生津。對於因熱病傷津而出現口渴、口乾、消渴、煩躁、痰閉驚厥等症狀的人，適當食用水梨可以清除內熱、敗火，有效緩解上述不適。

生吃熟吃梨子功效有別 易口乾舌燥者生吃梨效果佳

吳明珠進一步說明，中醫認為梨子「味甘微酸、性涼，入肺、胃經」，具有生津、潤燥、清熱、化痰、解酒的作用，也可用於治療內熱引起的乾咳、煩渴、咳喘、痰黃等症狀。尤其是容易感覺口乾舌燥的人，趕快削一片梨子吃一口，直接生吃梨就能感到生津止渴。

值得注意的是，生吃和熟吃梨子的功效並不相同。吳明珠說，生梨有清熱降火的作用，在秋冬乾燥的季節，食用生梨有助於治療燥熱疾病，特別是緩解秋冬常見的咽喉乾痛、乾咳、口渴等症狀。

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而將梨子燉成湯水或隔水蒸熟後食用，其寒性會有所下降，具有滋陰潤肺止咳的功效。如果最近感冒快要好了，還有點咳嗽、喉嚨不舒服，可以燉梨汁來喝。但是要注意，雖然梨子燉煮後可以降低寒性，不過體質虛寒的人還是要注意最好少吃梨。

寒咳患者不宜多吃

吳明珠提醒，梨性寒涼，食用過量並不適宜。即使沒有生病，但平常就屬於脾胃虛弱、體質虛寒的民眾，也不宜多食梨子，更不要一次大量食用生梨。

那麼，咳嗽時該如何快速判斷能否食用梨子呢？吳明珠說，一般而言，梨子比較適合燥熱咳嗽或風熱咳嗽的人，也就是剛剛感冒而有咳嗽的人最適合生吃梨。

而寒咳的特徵是「有痰但難以咳出」，偶爾咳出的痰呈白色、泡沫較少；患者怕冷，受涼會加重病情。相對地，熱咳則表現為喉嚨乾痛，痰液黃稠，多為陣發性劇咳，聲音響亮；患者怕風但不畏寒。至於燥咳，則以乾咳為主，咽喉乾痛，無痰或少痰難咳，起初可能伴有鼻塞、頭痛、微寒、身熱等症狀。

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梨子不只生吃好吃還可入菜

除了生吃，梨子還有多種美味吃法。台灣農糧署建議，梨子可以製成梨子醬，或是用來入菜、熬湯，製作成各種養生料理，如冰糖燉梨、水梨燉雞湯等。

台灣盛產的不同品種的梨子風味也有所不同，常見的有豐水梨，果肉細緻，多汁可口。新興梨，果肉細脆，多汁略帶酸度。寶島甘露梨，果肉細緻甜度高。

大家不妨挑選自己最喜歡的梨子製作梨子果醬，既可以當多士的好朋友，方便完成美味早餐；也可加進紅茶或綠茶沖泡成梨子果茶，享受愜意的下午茶時光。

吐司梨子好朋友/梨子果醬

材料：水梨200克、蘋果100克、檸檬汁30克、冰糖150克



做法

1. 水梨及蘋果切丁，加入檸檬汁、糖拌勻，靜置30分鐘。

2. 大火煮沸騰後，轉中小火持續攪拌。

3. 略顯濃稠即可趁熱起鍋裝瓶。



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挑選好吃梨子有訣竅

那麼，如何挑選美味可口的梨子呢？台灣農糧署提供以下訣竅：

看－果皮光滑，無病蟲害及壓擦傷。

摸－果實硬實。

聞－無腐敗、發酵酸味。



掌握以上選購要點，相信大家都能挑到又香又甜的好梨。秋風起，梨香飄，不妨多吃點梨子，讓身體吸收滿滿水分，遠離乾燥困擾，享受秋高氣爽好生活！

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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