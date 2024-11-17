南瓜食譜｜防感冒降血脂養生達人推薦南瓜洋蔥濃湯　糖尿病都啱飲

預防感冒怎麼吃？台灣養生達人陳月卿建議吃南瓜，推薦一道「南瓜洋蔥濃湯」，能增強黏膜細胞抵抗力、提升免疫力，可說是「預防感冒第一湯」，不只如此，降血糖、降血脂的效果也很好。



南瓜+洋蔥 預防感冒效果好

「南瓜渾身都是寶！」台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，南瓜是超級食物，含有可以轉換成維他命A的β-胡蘿蔔素，不只對眼睛很好，也可以清除自由基、抑制致癌物與DNA結合，還可增強黏膜細胞抵抗力，豐富的維他命B可以提升免疫力和活力。

南瓜洋蔥濃湯食譜（按圖看清👇👇👇）

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陳月卿表示，南瓜屬於澱粉類，但南瓜的熱量只有白飯的一半，非常適合用來取代主食，糖尿病患特別適合吃南瓜，建議連皮帶籽一起吃，南瓜皮含有多醣體且膳食纖維多，能延緩血糖升高，而南瓜籽也含有硒，可維持胰島素正常分泌、降血糖。

洋蔥含有硫化物和蔥蒜化合物，可抗過敏、減少鼻黏膜腫脹，促進血液循環、發汗，對肺也很好，能預防感冒、防止鼻塞和氣喘，也可刺激腸道產生酵素，解除致癌物的毒性，洋蔥的膳食纖維豐富，降血糖、降血脂的效果很好。

▼食用南瓜5大好處（按圖看清👇👇👇）

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南瓜洋蔥濃湯食譜 防感冒、降血糖

陳月卿說，《食療聖經》非常推崇蔬菜湯，認為蔬菜湯可以一次吃到大量且多種的蔬菜，攝取各種維他命和礦物質，很適合改善健康狀況，推薦一道「南瓜洋蔥濃湯」，能夠預防感冒，也很適合糖尿病患。

食材

- 蒸熟南瓜（連皮帶籽）150克

- 煮熟糙米飯50克

- 炒熟洋蔥80克

- 腰果20克

- 橄欖油1大匙

- 鹽1/4茶匙

- 意大利香料少許。



按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法👇👇👇：

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做法

1. 將橄欖油倒入鍋中，再倒入洋蔥炒香至微黃狀態備用。

2. 將所有食材置入調理機容杯，加熱開水400c.c.，打1分半鐘即完成。



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