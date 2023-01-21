團年飯｜湯圓難消化易致胃氣脹　2種人宜淺嚐　一法寶助氣體排出

夕即將到來，家家戶戶吃湯圓，祈求凡事圓滿、闔家團圓。但湯圓為糯米製品，是高澱粉、高油與高糖的組合，且吸水率強、黏性極高，在腸胃退裏的蠕動較慢，大量食用容易讓無法分解的澱粉在腸道裏造成細菌發酵，產生氣體，導致腸胃不適，食用時需格外小心。



台北慈濟醫院胃腸肝膽科生陳至翔醫生建議：「湯圓因熱量高，又不利消化，所以在份量上需要特別控制，切勿毫無節制地大量食用，避免澱粉無法分解，進而產生胃脹氣、胃食道逆流。」

此外，吃湯圓隱藏着許多健康風險，陳至翔醫生提醒，湯圓屬於非低蛋白的主食類，患有慢性腎臟病人士，不宜作為主食類的選擇。且甜餡湯圓的花生和芝麻口味屬於含高磷的食物，不管是慢性腎臟病或透析中的朋友，為避免血磷過高，都不建議攝取。

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至於糖尿病患者，因湯圓的外皮為糯米，各種餡料也多是含糖製品，例如豆沙、蓮蓉等，相對於日常普遍食用的米飯而言，淺嚐即可，避免血糖過高。不僅如此，攝取過多湯圓會造成肥胖的負擔，對於腸胃道的衝擊也大，肚子有開過刀、有腸沾黏病史，或是長期有便秘的患者亦應注意攝取的份量。

陳至翔醫生指出，除了食物跟腸內細菌的交互作用會造成脹氣，情緒也會影響到消化功能，人體的腸胃蠕動是靠自律神經掌管，自律神經會受到情緒、壓力等影響，所以本身比較焦慮、壓力比較大的人，就比較容易產生脹氣或是消化不良的症狀。

臨床上治療脹氣的方式，為給予消脹氣的藥物治療及按摩肚子，而陳至翔醫生分享：「在肚子塗抹薄荷油且均勻按摩，讓氣體被引流出體內，促進腸胃蠕動，就能改善脹氣的症狀。」

醫生提醒，細嚼慢嚥、避免暴飲暴食已是老生常談，應避開糯米類、油炸類、大量的蔬菜水果、豆類製品或是其他可能會加劇消化不良、脹氣的食物；而胃食道逆流病人則應該避免甜食、油炸類、糯米類食品與酸度較高的水果等食物。

體重過重的人，減重可以有效降低胃食道逆流的發生，而有抽菸喝酒習慣的人，若要避免胃食道逆流復發，戒煙、戒酒一定要做到。容易胃脹氣的人，除了進食時要細嚼慢嚥及控制份量，或搭配適量的蔬菜水果，加上飯後運動，促進腸胃蠕動、幫助消化」倘若肚子越來越脹，甚至出現絞痛、阻塞的症狀，就得盡速就醫，尋求專業治療。

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