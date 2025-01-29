當歸功效｜暖身補血護腎6功效　1成分降血糖隔日即見效 3類人慎食

冬天大家都會吃當歸補身，但原來當歸還可以幫助降血糖？醫師表示，當歸不僅能暖身、補血，也有調節血糖的作用，自己也曾實驗過，吃完當歸，隔天血糖真的比較低。



當歸可以降空腹血糖

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢表示，最近有人跟他分享吃完當歸後，隔天的空腹血糖竟然異常低，而他自己也實驗過，吃完當歸後，隔天的血糖真的比平時還低。

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當歸不僅能幫助暖身、補血，在降血糖方面也有非常值得注意的作用。根據研究顯示，當歸中含有一種關鍵成分「當歸多醣體」，而當歸多醣體就是調節血糖的秘密武器。

研究表明，當歸多醣體可以有效降低空腹血糖，尤其是在血糖控制不佳的情況下，效果更加明顯。在動物實驗中，當歸多醣體能顯著降低糖尿病小鼠的空腹血糖，還可以透過調節細胞因子水平，改善整體代謝功能。

中藥與西藥可能產生的交互作用 （按圖👇👇👇）

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當歸6功效 穩血糖、保護心血管、調理婦科、保護腎臟

這也說明，當歸不僅能短期穩定血糖，還可能幫助身體建立更健康的代謝平衡，對糖尿病患者來說，是一個值得嘗試的輔助選擇。李思賢補充，當歸的作用遠不止於此。

當歸長期以來被用於婦科調理，是改善月經不調、緩解痛經的良藥。此外，當歸還能保護腎臟，減少高血糖引起的氧化壓力，對糖尿病相關的腎病變有一定效果。

李思賢補充，當歸中的活性成分對心血管健康有益，可以改善血液循環、降低血栓形成的風險，對於血管健康也是一種有效的支持。冬天進補時，使用當歸不僅能暖身，還可以全方位保護健康。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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當歸是輔助治療，防糖尿病還是要與飲食、運動等搭配

不過，雖然當歸有許多健康益處，但它畢竟是一種藥材，使用時還是需要謹慎，李思賢體醒，糖尿病患者在使用當歸時，務必注意監測血糖，避免血糖過低的風險，並且要與主治醫師保持密切溝通，將當歸作為輔助治療的一部分，與飲食、運動及其他降糖方案相結合。

孕婦、哺乳期婦女以及腫瘤患者等特殊人群，也需在醫師指導下使用，以免影響健康或其他療程。此外，當歸並非人人適用，建議先諮詢專業人士，再進行合理使用。

李思賢說，當歸作為一種傳統中藥材，不僅擁有溫補的作用，還在現代科學研究中展現出多方面的健康價值，尤其是降血糖的潛力，值得糖尿病患者和其他需要改善代謝健康的人群適量嘗試。不過，改善和維持健康始終是一場需要全面努力的過程，當歸可以作為一位可靠的助手，但絕非唯一的解決方案，民眾仍需合併其他健康的飲食和生活習慣。

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