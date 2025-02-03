更年期飲食｜體重增體力降更年期5代謝警號！醫揭5飲食原則穩血糖

妳聽過太多有關更年期的重重負面訊息，包括連喝水都會胖、失眠、沒感冒也覺得體溫高……



新陳代謝科醫師要告訴妳，先不要自己嚇自己，荷爾蒙變動時早就有給即將進入更年期婦女第一個警訊：平常建立的保養方程式，彷彿一瞬間都失靈了！妳有沒有接到？而一感應到皮膚變差，腹部長肉肉的妳，該做什麼才是對的？

改善更年期不適怎麼吃？（按圖👇👇👇）

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更年期 女性「再一次」轉大人

更年期可說是繼青春期、孕育期後，女性生命中另一次「轉大人」，不同的是，荷爾蒙低下會讓新陳代謝效率跟著下降，產生一系列健康問題。台灣美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁指出，45歲以上的更年期女性常見腹部肥胖、血脂升高、血糖波動等狀況，放任其自然發展的話，年紀愈長，體態「走鐘」愈誇張。不僅失去自信，撼動內在健康，代謝變差也會導致肌膚彈性與光澤流失，出現乾燥與老化的跡象。所幸，它並不是不可逆喔！

面對身體發出的警訊，林素菁表示，在進入更年期之前，女性就要更機敏些，好好接住這些「我以前都不會這樣」的種種訊息，然後及早進行健康管理，預防措施動員起來！她說，更年期女性的新陳代謝改變主要是由於雌激素減少，影響了脂肪分解及胰島素敏感性，不僅使脂肪更容易堆積在腹部，也增加了罹患代謝綜合症的風險。林素菁進一步解釋，代謝變慢並非一夕之間發生，而是以不同的健康警訊逐步呈現。

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妳有沒有get到代謝警訊？

林素菁彙整更年期女性應密切觀察以下5大代謝警訊：

1. 體重明顯增加：特別是腹部脂肪堆積，形成「中廣身材」。

2. 體力下降：日常活動顯得更費力，容易感到疲倦。

3. 血壓升高：偶爾感覺頭暈或心悸，可能是血壓變動的跡象。

4. 血糖波動：餐後出現嗜睡或能量快速流失。（尤其坐在梳化，電視看著看著就睡著的這種。）

5. 血脂異常：醫療檢查中出現膽固醇或三酸甘油酯數值偏高。



因應更年期大作戰 5大心法動員起來！

林素菁提醒，若忽略這些代謝變化，不僅有危害內在健康的風險，還可能讓肌膚彈性流失，提前出現細紋與乾燥。相反地，認真機靈的女人，不會失去美麗。愈能提前掌握更年期可能帶來的衝擊，取得代謝「主導權」，她建議以下5大飲食心法宜每日切實執行：

- 選擇低升糖指數食物：減少精緻澱粉，改以全穀類、糙米或番薯取代白米飯，有助穩定血糖波動。

- 增加高品質蛋白質：攝取魚肉、雞胸肉、豆腐等優質蛋白，能維持肌肉量並提升基礎代謝率。

- 攝取健康油脂：以堅果、牛油果、橄欖油取代飽和脂肪，有助保護心血管健康。

- 補充膳食纖維：新鮮蔬果與全穀類能促進腸道健康，並延緩飯後血糖上升速度。

- 避免高糖分飲食：少喝含糖飲料與甜點，降低脂肪囤積機會。



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林素菁強調，代謝健康並非一蹴可幾，而是需要持續投入的過程。維持代謝穩定能延續體能，改善生活品質，甚至能讓肌膚更具光澤與彈性。美兆健康管理機構也呼籲，更年期是女性生活的新篇章，也是重新檢視與改善健康的重要契機。透過專業健康管理與科學飲食調整，實現身體內外的全面健康，讓每位女性都能以自信與活力迎接更年期的挑戰。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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