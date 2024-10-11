更年期飲食｜簡單自製甜酒釀補氣養血改善更年期不適！仲可豐胸？

天涼的時候來碗熱呼呼的酒釀湯圓，既暖胃又暖心。台灣中國醫藥大學養生班講師韓紅育分享如何自製甜酒釀，以及甜酒釀有哪些營養、對身體的好處。



甜酒釀有糯米養分 還有益生菌幫助排便

甜酒釀是糯米蒸熟，拌入甜酒麴發酵而成的天然發酵品。相較於紅麴醬，用紅麴米釀成，釀造時間長，比較不甜，酒味重；甜酒釀用白甜酒麴釀成，釀造時間短，比較甜，酒味淡。在釀造過程中，將糯米的滋補養分精華，完整的轉換為人體易吸收的小分子營養成份，一般吃糯米會脹氣，但發酵後就沒有這個問題，豐富的益生菌還能清腸助排便。

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甜酒釀可補氣養血 改善更年期不適

甜酒釀性溫味甘，具有滋補虛弱身體、補氣養血、抗衰老、助脾運化、降血脂和膽固醇、提升免疫力、助消化等多重好處。甜酒釀比較像綜合營養食品，含有豐富的葡萄糖、酵素、18種的胺基酸、膳食纖維質、維生素和礦物質。美膚效果媲美是吃的SK-II，手腳冰冷者可滋補強身，幫助女孩青春期調節生理機能，哺乳期營養補充並促進乳汁分泌和防止乳房萎縮，改善更年期不適。對女性補氣血特別好，發育中的女孩可豐乳，甜酒釀就是大功臣。

甜酒釀放雪櫃可保存1年

甜酒釀必須放入雪櫃冷凍，可以保存1年，若不冷凍則必須滅菌，裝瓶，蓋緊瓶蓋，煮至80℃，放涼冷卻，即可滅菌。可以存放室溫，但開封後一樣要冷凍保存。

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酒釀丸子食譜

自製甜酒釀方法

材料：圓白糯米150公克、甜酒麴菌1公克、水100c.c.、飲用水50c.c.。



做法：

1. 取玻璃罐，加入圓白糯米、水（分量外），洗淨糯米，倒掉水，瀝乾。

2. 加入水100c.c.，放入電鍋，外鍋倒入1米杯水，煮熟成糯米飯。注意玻璃瓶的尺寸不可以被糯米飯裝滿，要留一些空間，因為糖化的過程需要空氣。

3. 糯米飯放涼，降溫至35℃備用。

4. 甜酒麴菌、飲用水50c.c.混合好，再加入糯米飯拌勻。

5. 將糯米飯整理平整，容器擦拭乾淨。

6. 糯米飯中間挖個洞，確認出酒的狀況（酒渦），瓶口擦拭乾淨並鎖緊蓋子。



靜置約2天，米飯脫離瓶壁，風味較為香甜，放至7天，酒香味就較濃郁。可依自己喜歡的風味決定收成時間，過程中盡少開蓋。

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這些重點要注意

- 製作甜酒釀的器具要消毒烘乾！

- 甜酒釀可以一半圓白糯米、一半紫米或黑米，口味也不錯！五穀雜糧都可以，只是風味和甜度的差異。圓白糯米口味最甜美，因為圓白糯米的支鍊性澱粉最高。

- 步驟6，如室溫在25℃以下，可用電鍋保溫，外鍋倒入2米杯水，將鍋蓋反置於電鍋上，將糯米連同鐵架置於電鍋蓋上，不時調整鐵架的高度，控溫在30℃，24小時後酒窩出水即可，若酒窩未出水，就繼續放至出水再收成。

- 甜酒釀上面如有白色短毛，沒關係，可捲起丟掉，但如是綠色的，那就是霉菌，紅黃色或是橘色則是黃麴毒，都得丟棄，不可食用！黑毛也是污染了，也不可以吃！



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