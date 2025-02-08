珍珠奶茶｜每天1杯養出癌細胞！營養師6招減風險 茶底配料要點揀?

來杯手搖飲消暑，是不少人的小確幸，但台灣肝膽腸胃科醫生張振榕日前上節目《醫師好辣》提醒，大家愛喝的珍珠奶茶「裏面的甜不是糖，是高果糖、玉米糖漿」，可能養出癌細胞。更指出將大腸癌細胞植入老鼠體內實驗，其中一隻吃素，癌細胞長得很小；另一隻每天喝珍奶，「幾個月內就死掉了」。



張振榕表示，珍珠奶茶裏的高果糖及玉米糖漿，會讓大腸的腫瘤細胞增生超過3倍以上，而且就算是改喝果汁手搖飲，也一樣含有果糖，提醒少喝高糖飲料以免養出癌症。只是滿街手搖飲店，真的好難抗拒誘惑，究竟怎樣才能喝得少負擔？

若是要喝，最好也喝得不加重健康負擔：（按圖了解）



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全糖珍奶熱量＝700大卡便當

台灣振興醫院營養治療科營養師張依如指出，1杯冰塊、甜度正常的珍珠奶茶，熱量就相當於1份700大卡的便當；就算甜度降到半糖，喝下1杯也已達到世界衛生組織建議一天建議攝取的精緻糖量。

特別是許多人意識到含糖飲料不好，會選擇無糖手搖飲料，但大家卻常忽略配料仍含有高糖分。

無論是常見的珍珠粉圓、波霸粉圓、椰果、芋圓、粉條；還是強調天然的芋頭、芋泥、紫薯、地瓜等配料，其熬煮過程添加的糖分都非常可觀，常導致熱量、糖分大爆表。

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慎選茶底、配料減負擔

張依如說，要嗜飲者突然戒掉手搖飲非常痛苦，如果無法完全戒掉，還是可以透過茶底、配料的選擇，來減少對身體的負擔。

1. 選茶不選奶

選擇紅茶、綠茶或烏龍茶等為基底的飲品，若不加奶、不加糖、不加料，幾乎零熱量。

2. 鮮奶茶比奶茶好

若是愛喝奶茶類，可以優先選擇鮮奶茶，因為奶茶添加的「奶精粉」並非奶製品，而是油脂氫化乾燥後的氫化「油脂粉」，等於喝進一肚子油。

3. 選擇加料飲品，就要減少正餐澱粉攝取

如果覺得喝手搖飲不加料很空虛，就必須將飲食中的其他澱粉類減半。另外除了珍珠粉圓、波霸粉圓外，也可以考慮熱量相對較低的愛玉、仙草、寒天、蒟蒻或小紫蘇（羅勒籽）等配料，口感也很好。

4. 大杯改中杯，減少攝取量

不喝太痛苦，那就少喝一點吧！將平常習慣的大杯改成中杯，或者點1杯與他人共飲，分擔熱量也不錯。

5. 漸進式減少頻率

從天天喝漸進改為2至3天1杯，漸漸到1週1杯，以此類推減少頻率，讓身體慢慢戒掉依賴含糖飲料的習慣。

6. 少喝1杯救荷包

近來物價隨全球通膨上揚，不少連鎖茶飲品牌皆調升售價，1杯加料手搖飲料動輒20、30元起跳，甚至可能高達40~50元，幾乎可抵一頓正餐費用。少喝1杯，長期省下來費用也相當可觀。

張依如說，飲食習慣並非一朝一夕可以改變，但是透過一些小撇步可以讓我們更有技巧地選擇適合自己的飲料，在滿足口腹之慾的同時兼顧健康。

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