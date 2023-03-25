士多啤梨農藥殘留連續8年奪冠　營養師教1招洗淨表面凹凸不平蔬果

根據2023年美國《農產品農藥殘留指南》（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce），美國農藥殘留最多的蔬果第1名為士多啤梨。



台灣營養師程涵宇指出，士多啤梨已連拿8年最髒蔬果冠軍，食用前應以流動水清洗每顆果實後，去除蒂頭並浸泡15分鐘，若仍擔心農藥殘留，可選用有機蔬果。

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台灣「程涵宇營養師」Facebook粉絲專頁公布這項訊息，程涵宇貼文表示，這次公布的結果是美國環境工作組織分析美國農業部和食品藥物管理局最新的水果和蔬菜檢測數據，抽樣46種水果和蔬菜，樣本數46569。美國農業部在測試前對農產品樣品進行去皮、擦洗和清洗，而食品藥物管理局僅在測試樣品前去除污垢。即使經過這些步驟，結果仍發現251種不同農藥。

超過90%的士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、桃駁李和提子樣品檢測出2種或多種農藥殘留。在這些髒髒蔬果中發現210種殺蟲劑。羽衣甘藍及芥菜、辣椒及甜椒，在所有作物中檢測到的殺蟲劑最多，分別有103種和101種殺蟲劑。2011年起，禁止在四季豆上使用的神經毒性有機磷殺蟲劑「乙酰甲胺磷」，但仍有6%四季豆被檢出此農藥。

至於台灣部分，台灣衛福部食藥署日前公布2021年362農藥殘留不合格報告，抽驗30件以上且不合格率高於整體的蔬果，以豆菜類18.7%最高，其次為香辛植物及其他草木本植物16.9%，果菜類12.3%，尤其茄子、辣椒違規比率均上升。

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在水果方面，以柑桔類最高，不合格率自前1年2.6%增至6.4%，原因為衛生單位加強抽驗柑桔，而柑桔不合格率高達25.6%。台灣食藥署分析，與源頭用藥超量或採收期太短等因素有關。

如何確保食用安全？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提供去除農藥殘留的步驟，首先將蔬果浸泡在滿水盆中，再打開水龍頭以小水量流動清洗10分鐘。目前合法農藥近400種，大部分為水溶性，如果以鹽巴、小蘇打（梳打粉）、醋或洗米水等方式來處理蔬果，效果還比不上流動的水。

至於表面凹凸不平的蔬果（青椒、士多啤梨、苦瓜），先以流動水沖洗，再拿小毛刷輕刷凹面處，最後切除蒂頭）。葉菜類則需每片撕下清洗凹面處，並切除接近根部的莖，並避免生食。

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最後，程涵宇則提醒，處理有果皮的水果（柑橘、梨子、香蕉）時，在切塊、去外皮之前，還是必須以清水清洗，清除果皮上的殘留農藥。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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