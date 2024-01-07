士多啤梨｜護腦降膽固醇含6營養素冬天吃最啱　清洗4步免農藥殘留

擁有「水果中的皇后」美稱的士多啤梨，是許多大人小孩的愛，不過民眾擔心士多啤梨農藥殘留，營養師特別教4清洗步驟，洗乾淨也能吃得安心，另外士多啤梨還富有這6營養素。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享，天氣逐漸變冷，冬天就是吃士多啤梨、採士多啤梨的季節，士多啤梨除了好吃、營養外，還有超多好處，另外按照4步驟清洗，就不用擔心農藥殘留。高敏敏表示一份士多啤梨分量大約是，小型士多啤梨約16顆、中型士多啤梨約10顆，若吃一份大約是60大卡、碳水15g，士多啤梨雖然小小一顆，但是卻富含許多營養。

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1. 維他命C：增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，只要吃10顆士多啤梨，就能達到成年人一天中對於維他命C的需求量。

2. 葉酸：水果界TOP1，是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ。

3. 膳食纖維：幫助腸蠕動，使排便順暢。

4. 鉀：利尿消水腫、調節高血壓，但比較要注意的是士多啤梨含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量。

5. 花青素、鞣花酸：養顏美容、美白、抗氧化。

6. 阿魏酸：保養及維持腦部運作，以及降低膽固醇。

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高敏敏表示，士多啤梨雖好處多，但須注意士多啤梨表皮的蛋白易引起過敏，因此容易過敏的朋友需特別避開過敏原。

士多啤梨是農藥含量較高的水果，因此在吃士多啤梨時，務必將士多啤梨清洗乾淨，高敏敏建議，吃士多啤梨時掌握「要吃的時候再洗，洗完馬上享用完畢」的原則，雖然士多啤梨可以稱水果中的皇后，不過還是要注意攝取。

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1. 先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解。

2. 再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥。

3. 要吃時再切除士多啤梨蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉。

4. 洗好的士多啤梨需立即食用完畢，因為碰過水會很容易爛掉。

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