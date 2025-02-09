蔥好處｜蔥大幅下降7種癌風險　1食法效果更強！去肉腥要用這部位

青蔥是許多美食佳餚缺一不可的配角！對此，台灣急診科醫師張適恆指出，根據大型流行病學發現，吃青蔥等蔥屬蔬菜者，可降低胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌與乳癌風險，建議若想吃出青蔥最多的抗癌成分，直接生吃或者採取低溫爆香。



台灣急診科醫師張適恆在YouTube頻道PO出影片指出，青蔥為蔥屬蔬菜，蔥屬蔬菜有其抗癌特性，富含多種能抑制癌細胞的有機硫化物與植化素，例如槲皮素和類黃酮，大型流行病學研究顯示，每天吃最多蔥屬蔬菜的人，許多癌症風險都會大幅下降，包括胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌還有乳癌。

蔥營養成分（按圖👇👇👇）

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張適恆指出，我們若能發現某類蔬菜，幾乎降低多種癌症風險，且在這些癌症間呈現相當一致結果，而不是降低一種癌，這大概暗示著這一類的植物，具有優於其他蔬菜的防癌能力，而包括青蔥、洋蔥、大蒜、韭菜這類蔥屬蔬菜就具有這樣的能力。

張適恆表示，有機硫化物是非常怕熱的，只要被加熱，不管怎樣煮，都會大量被破壞，這也是為什麼青蔥煮熟以後，嗆辣味就會少很多，如果生吃能夠保存最多的有機硫化物，若想攝取最多多酚，拿來低溫而爆香也不錯。

張適恆說，青蔥最特別一點是「整株可以食用」，包括根、蔥白與蔥綠，有些人會把根洗乾淨，放進滷肉裡一起煮來去腥，而蔥白與蔥綠的特性不太一樣，蔥白比較辛辣，做菜想要去腥的人，常會只留下蔥白，而大部分有機硫化物都集中在這兒。

此外，張適恆還強調，不要小看蔥綠的營養價值，它雖然有機硫化物比蔥白少，但是含有密度更高的植化素， 維他命還有礦物質，其中具代表性的包括類胡蘿蔔素、葉酸，維他命A、B、C、D、E、K、鈣與硒、鎂、鐵等礦物質，營養豐富。

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雖然吃青蔥有助抗癌，張適恆也提醒，台灣內外都曾發生吃到遭污染的生蔥花，造成甲型肝炎群聚感染事件，美國食品藥物管理局也曾提醒生吃青蔥有此風險，不過甲型肝炎可以靠打疫苗來預防。

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