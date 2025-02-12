元宵湯圓｜3款湯圓磷高腎病要小心！醫生建議食用3招 日限多少粒?

元宵節到來，家家戶戶吃湯圓已成為傳統習俗，但湯圓並非可以無節制地食用，因為除了熟知的高澱粉、高油與高糖外，含有芝麻、花生、豆沙甜餡的湯圓更含有高磷，對腎臟病患者會造成極大負擔。



台灣台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林表示，腎臟是人體重要器官，負責多項功能，首先其具有排毒功能，能過濾血液中的代謝廢物和毒素；其次有排水功能，調節體內水分平衡，防止過多或不足，進而維持血壓穩定；此外，腎臟也擁有內分泌功能，分泌多種激素，如調解血壓的腎素、刺激紅血球生成的紅血球生成素以及活化維他命D以促進鈣質吸收等。

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而腎臟病患者由於腎功能出現異常，日常飲食攝取量都要經過嚴格控制，尤其病程於後期者，以免腎臟不堪負荷，如每日鈉與鉀攝取量應低於2,000毫克、磷攝取量應低於1,000毫克；精緻糖則以25公克為限。

郭克林指出，「過多的磷會對腎臟及內分泌系統造成影響，特別是對腎友而言，當過量攝取，腎臟將無法有效排出多餘的磷，就會導致高磷血症，進一步引發血管鈣化及心血管疾病風險。此外，磷還會抑制維他命D的活化，降低鈣的吸收，使鈣磷代謝失衡，進而增加骨質疏鬆和其他骨骼疾病的風險。」

若腎臟病病人攝取過多的磷，可能使鈣磷沉積於皮膚，刺激皮膚末梢神經，出現急性劇烈搔癢症狀，長期以往，則骨骼脆弱、血管鈣化等問題也會陸續產生。

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元宵吃湯圓是年節習俗，以每顆約20克的湯圓為例，芝麻內陷的含磷量相對較高，每顆約含30-40毫克；花生內陷每顆也約有25-35毫克；豆沙內餡含磷量較低，每顆約15-25毫克，但日常飲食也都會有部分含磷食物，所以作為點心的湯圓便不能無忌食用。對此，郭克林建議：

- 湯圓選擇盡量以純糯米或米漿製成的無內餡湯圓為主。

- 若要食用含內餡湯圓，一天以2顆為限，不得連續食用超過兩天。

- 腎臟病病人平時會服用鈣片等磷結合劑，因此佳節期間要盡量補充鈣質，除日常三餐外，點心時刻亦建議配合服用。



湯圓屬非低蛋白的主食類，因未進入透析階段的慢性腎臟病病人有限制蛋白攝取的考量，加上有近五成病人有糖尿病，因此，郭克林提醒腎友要定時測量血壓及體重、觀察尿液顏色、按時服藥、規律作息。如果有相關疑慮，也建議諮詢專業醫師或營養師，歡慶佳節的同時也能兼顧身體健康。

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