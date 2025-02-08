減肥｜餓著入睡就能瘦？醫生教戒1飲食習慣 燃脂快更助肌肉修復

許多人想減重卻敗在宵夜美食的誘惑！台灣家醫科醫師李唐越表示，「餓著入睡」才能使燃脂效率提升，進而達到瘦身效果，因為入睡後新陳代謝會變慢，而吃宵夜容易讓多餘熱量轉換成脂肪堆積，導致發胖。



台灣高雄初日診所院長、減重專科暨家醫科醫師李唐越在YouTube頻道透過影片表示，入睡後新陳代謝會變慢，而吃宵夜容易讓多餘熱量轉換成脂肪堆積在身上，特別是宵夜大多是高熱量、高糖分的食物，易刺激胰島素分泌、促進脂肪的儲存。

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其次是能平穩胰島素，李唐越提到，餓著入睡除了能夠保持胰島素的平穩外，身體於此時還會進一步動用儲存的脂肪，來供應能量，從而啟動瘦身的開關。

此外，睡覺時人體會釋放生長激素，有助於肌肉的修復和脂肪的分解，若晚上吃了宵夜，特別是攝入高糖飲食會使胰島素升高，抑制生長激素的分泌，就會減少燃脂的效率。

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最後，李唐越指出，晚餐後不吃東西，餓著入睡相當於讓身體進行「短時間斷食」，人體就會轉向燃燒脂肪作為能量來源，進而達到減重目的，「餓著入睡就是叫你不要吃宵夜，提高燃脂效率進而達到瘦身的作用」。

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