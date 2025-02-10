感冒飲食｜流感、感冒點分？營養師建議補充4營養感冒速癒防肺炎

近期天氣明顯變冷，不少人也開始有感冒的症狀。在沒有併發症的情況下，能夠依靠人體的免疫系統對抗病毒，這時多喝溫開水、多休息能有助於身體自行痊癒。台灣李婉萍營養師也為大家分享感冒期間可以多補充的營養素，讓感冒能夠快點好起來。



感冒、流感有這些區別！流感還會畏寒、肌肉酸痛要注意

台灣李婉萍營養師首先教大家如何區分感冒和流感。感冒一般是因為上呼吸道的鼻腔、口咽、喉等部位遭受病原體如病毒的感染，一般常見症狀有流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨乾燥發癢或疼痛、頭痛等，有時還會伴隨發燒。

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至於流感，則是由特定流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。與一般感冒不同，流感不僅會出現呼吸道感染症狀，還經常以全身性症狀表現，包括發燒、畏寒、肌肉酸痛、食慾不振。即使沒發燒，患者也會出現缺乏食慾或極度倦怠的情況，比一般感冒更為嚴重，併發重症甚至死亡的機率也相對較高。

感冒無併發症身體可自行痊癒 專家建議補充這「4種營養素」

台灣李婉萍營養師指出，上呼吸道感染如果沒有出現併發症，身體通常能自行康復。適當補充一些營養素，也有助於戰勝感冒，因此她也為民眾提供了以下飲食建議：

1. 維他命C可減輕症狀：

目前發現服用高劑量維他命C補充劑，並無法達到降低發病率的效果，但每天若攝取約200毫克，有助於縮短感冒持續時間、緩解症狀。只要攝取富含維他命C的蔬果就有效用，例如甜椒、番茄、椰菜花、苦瓜、木瓜、士多啤梨等，未必要從補充劑獲得。

2. 鋅能縮短病程：

透過服用鋅補充劑，預防感冒的作用並不大，也無助於降低健康成年人症狀的嚴重程度。不過有研究指出，鋅對縮短感冒時間可能有幫助。除了鋅劑之外，也鼓勵從富含鋅的食物攝取，例如蠔、紅肉、貝類海鮮、動物肝臟、小麥胚芽、南瓜子等。

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3. β-葡聚醣可降低發生率：

研究指出，β-葡聚醣能顯著降低上呼吸道感染的發生率，減少平均發作次數和縮短病程，也有助於改善症狀，推測可能和β-葡聚醣具備調節免疫、抗發炎與抗感染活性有關，尤其在預防兒童反覆呼吸道感染方面，具有保健潛力。日常飲食中，可從燕麥、大麥、小麥等穀物，以及舞菇、杏鮑菇、雪白菇等菇類食材攝取。

4. 維他命D可減少感染風險：

維他命D是一種有助於增強免疫系統的營養素，目前文獻多認為其具有預防保健的益處。也有研究指出，患者攝取維他命D可能有助降低肺炎風險，或提升抵抗鼻病毒感染的能力，以及降低維他命D缺乏者併發細菌性感染風險。主要攝取來源包括適當的日曬，以及食用動物肝臟、蛋黃、深海魚類、乳製品等食物。

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攝取六大類食物維持免疫力 無法判斷病因要儘早就醫釐清

台灣李婉萍營養師也表示，當伴隨喉嚨痛或是扁桃腺發炎時，建議吃較冷涼的食物緩和疼痛感，過熱的開水或飲食則可能讓紅熱腫痛的發炎現象更不舒服。此外，每天均衡攝取六大類食物，是維持良好免疫力的第一步。台灣李婉萍營養師也提醒大家，輕微的上呼吸道感染或許可以不看醫生、過幾天就痊癒，不過若是難以自行確認和區分病因，建議還是盡早就醫、釐清病況。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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