雞食譜｜暖笠笠麻辣雞煲簡易食譜　香辣麻必備3材料辣度隨你喜好

天氣有點涼，最適合吃雞煲！雞煲好像怎麼都吃不厭，醬汁濃郁，香辣惹味，吃完嫩滑雞件，更可加入清湯打邊爐。指天椒辣、花椒麻，自家製便可按自己的喜好調整辣麻度，有辣有不辣，味道一定合心意！



麻辣雞煲食譜｜薑、蒜、紫洋蔥缺一不可

雞煲做法簡單，精髓在於辛香料，薑、蒜和紫洋蔥缺一不可，而最重要的是乾花椒。乾花椒麻香撲鼻，配搭醬汁滋味極了，嗜麻的人可以下得重手一點。記者認為連骨的雞件吃起來更滋味，如果喜歡啖啖肉，則可用雞腿肉代替，由於無骨雞肉較容易熟，烹煮的時間便可縮短一點，以免肉質過老，變得粗糙。

麻辣雞煲食譜

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食譜 麻辣雞煲（煮） 材料 雞1/2隻、薑4片、紫洋蔥3個、指天椒 1隻、蒜頭 5瓣、麻辣醬2湯匙、蠔油1湯匙、花椒碎1茶匙、油適量、清水150毫升、雞湯150毫升、芫荽適量、生抽2湯匙、老抽1湯匙、砂糖1茶匙、花雕酒2湯匙、麻油1茶匙、生粉1茶匙 做法 1.指天椒去籽，切碎；紫洋蔥切塊；蒜瓣略拍。 2.雞洗淨抹乾，切件，用生抽、老抽、砂糖、花雕酒、生粉和麻油醃最少1小時。 3.熱鍋下油，放入薑、蒜及紫洋蔥以中小火炒香。 4.放入雞，煎至金黃色。 5.放入花椒碎、蠔油和麻辣醬拌勻。 6.倒入雞湯和清水，加蓋，小火煮約10分鐘。 7.待雞煲的醬汁變得濃稠後，放入指天椒碎。 8.最後放入芫荽拌勻即可。

健康小貼士：

雞肉屬於白肉，含有豐富的蛋白質、維他命A、B和醣類，容易被身體吸收和消化，適合補充營養。



攝錄︰張芷澄、馮嘉雯

剪接：馮嘉雯



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