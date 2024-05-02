豉油王蝦食譜｜爽彈惹味多1步香脆不彈油　頭抽、生抽有什麼不同?

茄汁蝦之外，另一道人氣汁煮蝦的菜式就是豉油王蝦。有人會直接用美極鮮醬油來煮這道菜，但其實自調醬汁也非常方便！

攝影、攝錄：黃卓敏、李賢華

剪接：黃卓敏



頭抽是什麼？

跟處理茄汁蝦一樣，煎蝦前都需要印乾水分和撲上生粉，使它更香脆，並且防止蝦碌出水和減少彈油。調醬汁只加入了頭抽、糖和水，為甚麼要註明是頭抽呢？首先要講講兩者的分別，頭抽的「頭」是指它是頭一輪提煉的豉油，每一缸豉油只得一批頭抽，因此尤其矜貴，黃豆味重，整體較香醇鮮味。至於生抽則黃豆味輕，同時比頭抽鹹。

豉油王蝦食譜

食譜 豉油王蝦（煎） 材料 中蝦8隻、生粉適量、鹽少許

豉油汁：糖2茶匙、頭抽2湯匙、熱水少許 做法 1.將豉油汁調好。 2.剪走蝦頭的尖刺、蝦鬚及蝦腳，於蝦背中間剪開，並挑出蝦腸。 3.把蝦洗淨、印乾水分，沾點鹽並與蝦拌勻。 4.撲生粉在蝦身上，鑊燒熱下油，中火半煎炸蝦至兩面熟透，盛起。 5.小火煮豉油汁至起泡，蝦回鑊炒勻至收汁。 6.上碟後綴以葱花，即成。

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

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