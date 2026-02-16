茄汁蝦食譜｜做節必吃茄汁蝦！煎蝦前撲生粉2好處+1招輕鬆挑蝦腸

蝦食譜｜茄汁蝦食譜｜做節除了吃雞、蒸魚之外，蝦也是最受歡迎的菜式，不但簡單易處理，還寓意生生猛猛、笑哈哈。橙紅奪目的色彩也夠喜氣洋洋，就算煮給長輩食也絕不欺場！



茄汁蝦食譜｜一定要用新鮮蝦嗎？如何挑蝦腸？

煮茄汁蝦不一定要用新鮮蝦，急凍蝦都同樣可以。煮之前要先將刺手的尖刺剪掉，另外也要挑出蝦腸。為了確保蝦身完整，一般會在蝦身的第二至第三節之間用牙籤挑出蝦腸，但不能過於大力，否則很易扯斷。挑蝦腸時宜把蝦攤直，會較易取出蝦腸。挑蝦腸貼士｜唔用牙籤刀仔秒速挑蝦腸3招 1種神器胃囊蝦腸1次清

煎蝦之前會先印乾水分和撲上生粉，目的除了使它更香脆，也有效防止蝦碌出水及減少彈油，所以此步驟必不可少。調茄汁難度也不高，基本材料就是茄汁、糖、醋和喼汁，味道則因人而異，想酸一點可酌量再加醋，此外也有人會加上新鮮番茄，倍添鮮味。上碟後，最緊要將蝦擺得齊整美觀，可參考今次的做法，把茄汁蝦放在圓碟上圍邊，賣相立即「升呢」，媲美高級中菜廳，長輩們也一定覺得夠體面！

茄汁蝦食譜

茄汁蝦食譜

茄汁蝦材料：

中蝦10隻

生粉1茶匙

醬汁：

水半碗

茄汁2湯匙

糖2.5茶匙

喼汁少許

醋2茶匙

茄汁蝦做法：

1.剪去蝦頭中間的尖刺、蝦鬚和腳，並挑出蝦腸。

2.蝦洗淨後瀝乾，撲上生粉。

3.燒熱鑊下油，大火煎蝦至兩面轉色後，盛起備用。

4.水落鑊煮滾後轉中火，加入茄汁、糖、喼汁及醋拌勻。

5.調好汁料後，將蝦回鑊同炒。

6.確保每隻蝦均勻地沾滿茄汁後，煮至收汁即成。

煎蝦前先薄薄上一層生粉，煎起來事半功倍。

不失敗秘訣：

*煎蝦前撲上生粉，是為了減少彈油及讓蝦殼煎得更脆。

*由於煎蝦前已沾生粉，故不必勾芡。

*汁調多些少都沒關係，以便中蝦剝殼後仍有汁可蘸，或用來下飯。

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

攝影、攝錄：李賢華、王夕子

剪接：李賢華



