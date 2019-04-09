【腸道健康】擺脫便秘、腸胃敏感等問題？多菌種益生菌會否有效？

阿媽話：「肚屙就清淡啲，便秘搞到肚脹脹，食多啲生果就得啦！」都市人日日朝九晚十，出外吃飯多肉少菜又油膩，十居其九都有便秘、胃痛等腸胃問題。但到底要怎樣保持腸道健康？以下請結直腸外科醫生朱建華，逐一解開疑難！ 攝影：高仲明

想改善腸道健康，多飲水、多吃蔬果即可？ 人人排便頻率不一樣，一般便秘指「很久才排便一次」、大便太乾太硬、難排出。朱醫生表示都市人有便秘十分平常，「排便頻率由一日兩三次，至三日一次都算正常。若大便習慣突然變得不尋常，或排便有困難，且持續一段時間，即可視為便秘。好多人以為只要多飲水、多吃蔬果，便可改善便秘情況，事實並不能一概而論！」 有種便秘，連吃蔬果也無法改善？ 朱醫生指出，每個人便秘的成因都不同，有人或因生活習慣和壓力導致，有部分人卻可能因為腸道蠕動速度天生就太慢，令大便難以排出。「這些人無論攝取多少蔬果、飲多少水，也無助於改善腸道蠕動速度，令大便無法順利排出，反而需要使用其他方法幫助排便，其中常用的是服用瀉藥，也可以嘗試服用益生菌，但效果因人而異。」

肚屙又怎麼辦，清淡一點即可？

朱醫生：「要先清楚肚瀉原因，針對源頭作出適當治療，不能以偏蓋全！」一般肚瀉原因包括：病毒、細菌或寄生蟲感染（如胃腸炎）、藥物副作用（如抗生菌），以及十分常見的腸易激綜合症。「這些病人求診時，我都會按情況給予益生菌治療，以減輕肚瀉。」

益生菌是甚麼？有甚麼分類？

朱醫生直言菌也有好菌及壞菌，若我們因飲食問題而造成體內壞菌的生長，會帶來很多嚴重的問題。「益生菌是對人體有益的細菌，主要存在我們的大腸中，有助消化和吸收營養。近年醫學界亦有研究指，益生菌有助提升腸道免疫力，以及治療腸胃問題，如便秘、腸易激、偶發性肚瀉等，亦有說由於益生菌能提升身體免疫力，對於對抗濕疹也有幫助。」

他補充指，益生菌主要分為兩大家族：雙歧桿菌（Bifidobacterium）及乳酸菌（Lactobacillus）。

以上資料由結直腸外科醫生朱建華提供。

多菌種益生菌是甚麼？

朱醫生：「市面上有一些『多菌種益生菌』健康食品，功效較單一品種全面。」

單一益生菌往往只能針對一種腸胃問題，所以多菌種益生菌功用會較廣泛。朱醫生：「如果要更全面改善腸胃問題，相信多菌種益生菌會更有效用，當然由醫護人員會更值得信賴。」

不過，益生菌是西藥嗎？是否任何人都能進食？

朱醫生指益生菌是健康食品，而非西藥，亦曾處方益生菌予病人食用，「一般來說益生菌的確適合任何人士服用。有腸胃問題，如肚瀉、便秘等的人可服；沒有腸胃問題的人，亦可作為保健產品，提升身體免疫力。」不過，朱醫生提醒：「由於益生菌會被胃酸殺死，最好有抗酸膠囊保護的益生菌健康產品，好讓益生菌到達腸臟才發揮功效，真真正正保護到腸臟健康。」

希望大家對益生菌有更深入了解，多點關注腸道健康！

*以上資料由結直腸外科醫生朱建華提供