【健康湯水食譜】五指毛桃淮山粟米湯　補肺健脾一家大細皆宜飲用

治未病，未病先防，流感肺炎的陰霾下，要特別加強留意個人衛生之外，飲食中以湯水補健，增強體質宜健脾補肺，食材包括五指毛桃、淮山、粟米及栗子等。 攝影：尹嘉蔚

記者訪問過註冊中醫師潘仲恆，有關10種益肺食物的建議，補肺益氣，可增強體質預防外感不適。針對補肺益氣的食材，其中包括五指毛桃及淮山，前者又名五爪龍，常用於湯水，有淡淡的椰子清香，功效與北茋相似。淮山可作多方面烹調，配五指毛桃煲湯，建議用鮮淮山，可使湯水更甜滑。

五指毛桃淮山粟米湯一家大細可飲補肺健脾。

補肺益氣中的「益氣」，花生與紅棗（又名大棗）亦有益氣的功效。紅棗味甘甜，以此代替蜜棗，可增湯水的清甜味。花生、栗子及粟米也是提升素湯水甜味的常用品，三項均有健脾的功用。中醫上常說健脾的重要，脾好，氣好，不易感到疲乏，脾臟健康是治百病之本。

味帶甘甜，五指毛桃的氣味較重，用鮮淮山比乾淮山好。

五指毛桃淮山粟米湯，味帶甘甜，湯色淳厚沈穩，入口略帶些微乾澀，五指毛桃的氣味較強，用鮮淮山比乾淮山好，增加湯水甜滑。

五指毛桃淮山粟米湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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潘仲恆中醫師對「五指毛桃淮山粟米湯」之食用建議︰

五指毛桃淮山粟米補而不燥，健脾補肺，適合一家大小飲用。一周可飲2-3 次。 痛風患者忌飲用此湯。如有疑問，請向中醫師諮詢。

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