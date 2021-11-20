健康湯水食譜｜淮山茯苓扁豆湯老少咸宜　健脾去濕利水消腫

淮山茯苓扁豆湯有助健脾去濕，利水消腫，可作日常補健湯水，老少咸宜。當氣溫下降，便容易感冒或關節痛，中醫有云︰「血行百病除」，體溫升高有助紓緩痛症，為身體保暖可從日常飲食中多加一些辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質。
攝影︰尹嘉蔚
涼意日深，廿四節氣中的「小雪」將至，氣溫會再進一步下降。大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。另外，多鍛煉身體做運動，適當地曬太陽以助人體的陽氣升發，可收壯陽氣、溫經脈之用。
淮山適合於秋冬季食以作強身健體，它有益於脾、肺、腎，不過消化能力偏弱的人要小心分量，多吃有點滯膩，而且淮山的功效比較平和緩慢，宜常服才見效。除了淮山有助健脾，湯水中的茯苓、熟薏仁、扁豆及陳皮亦有健脾作用，紅棗有助補中益氣。
中醫經常強調健脾的重要性，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，身體會感到怠倦、精神不濟、心情抑鬱、膚色黯淡，去濕的治本之法便應該「健脾」。女士們如果怕水腫，也不妨喝有助去濕、消腫的湯水，既補充水分，亦能保健有益身體。
潘仲恆中醫師對「淮山茯苓扁豆湯」之食用建議︰
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註冊中醫師潘仲恆對「淮山茯苓扁豆湯」之食用建議︰
此湯可健脾去濕，利水消腫。
一周可飲2至3次。老少咸宜，適合一般人飲用。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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【淮山茯苓扁豆湯】（煲/ Boil）
4-6人分量 1級難度 1.5小時
材料︰
淮山30克
茯苓15克
扁豆15克
生熟薏仁15克
粟米鬚10克
紅棗4粒
果皮2塊
水2公升
鹽適量
做法︰
1.扁豆洗淨後，浸半小時。
2.全部材料洗乾淨。
3.大火煲滾水，放入全部材料。
4.轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。
不失敗秘訣︰
街市有新鮮的粟米鬚買，鮮貨比乾貨乾淨。