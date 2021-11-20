健康湯水食譜｜淮山茯苓扁豆湯老少咸宜　健脾去濕利水消腫

淮山茯苓扁豆湯有助健脾去濕，利水消腫，可作日常補健湯水，老少咸宜。當氣溫下降，便容易感冒或關節痛，中醫有云︰「血行百病除」，體溫升高有助紓緩痛症，為身體保暖可從日常飲食中多加一些辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質。

攝影︰尹嘉蔚



涼意日深，廿四節氣中的「小雪」將至，氣溫會再進一步下降。大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。另外，多鍛煉身體做運動，適當地曬太陽以助人體的陽氣升發，可收壯陽氣、溫經脈之用。

淮山茯苓扁豆湯可健脾去濕，利水消腫。

淮山適合於秋冬季食以作強身健體，它有益於脾、肺、腎，不過消化能力偏弱的人要小心分量，多吃有點滯膩，而且淮山的功效比較平和緩慢，宜常服才見效。除了淮山有助健脾，湯水中的茯苓、熟薏仁、扁豆及陳皮亦有健脾作用，紅棗有助補中益氣。

淮山有溫脾之用，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。

中醫經常強調健脾的重要性，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，身體會感到怠倦、精神不濟、心情抑鬱、膚色黯淡，去濕的治本之法便應該「健脾」。女士們如果怕水腫，也不妨喝有助去濕、消腫的湯水，既補充水分，亦能保健有益身體。

淮山茯苓扁豆湯食譜

潘仲恆中醫師對「淮山茯苓扁豆湯」之食用建議︰

+ 3

註冊中醫師潘仲恆對「淮山茯苓扁豆湯」之食用建議︰

此湯可健脾去濕，利水消腫。

一周可飲2至3次。老少咸宜，適合一般人飲用。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



其他湯水食譜：

健康湯水食譜｜南瓜花生蓮子湯健脾理氣溫胃 秋冬及怕冷人士適宜

南瓜花生蓮子湯食譜

健康湯水食譜｜蟲草花雪耳牛蒡湯補肝腎化痰止咳 寒底5類人不宜

蟲草花雪耳牛蒡湯食譜

【淮山茯苓扁豆湯】（煲/ Boil）

4-6人分量 1級難度 1.5小時

材料︰

淮山30克

茯苓15克

扁豆15克

生熟薏仁15克

粟米鬚10克

紅棗4粒

果皮2塊

水2公升

鹽適量

做法︰

1.扁豆洗淨後，浸半小時。

2.全部材料洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

街市有新鮮的粟米鬚買，鮮貨比乾貨乾淨。