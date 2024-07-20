大暑湯水食譜｜花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯消暑熱　汗多心血不足適宜

大暑將至，暑氣逼人，容易引發中暑或身體不適，以下中醫推一款解暑湯水，有助清熱生津、清心除煩。

攝影：尹嘉蔚



汗太多易心血不足

夏天雖炎熱，也不宜過量喝冰凍飲品，不但無助解暑，還會加重身體濕氣，其實，湯水更能清熱除煩。註冊中醫師楊恩劍寧表示，香港潮濕悶熱的天氣容易使人大汗淋漓，中醫認為出汗過多會耗氣傷津，繼而出現乏力、口乾，多飲水不解渴，甚至中暑的情況，而且「汗血同源」，出汗太多容易出現心血不足。因此適宜飲用補氣生津、清熱解暑的湯水。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯。

夏天宜吃苦 清熱瀉心火

有說夏天多吃苦性的食物，有助改善食欲、瀉心火及清熱除煩。此湯中的麥冬味道微苦，而花旗參鬚亦有甘甘苦苦的味道，湯味比較「成熟」淳厚，搭配帶甜味的圓肉、蜜棗及龍皇杏可平衡味道。

龍皇杏是什麼？

大粒南杏才稱龍皇杏，因帶甜味，又稱甜杏仁，味甘，性平，無毒，主供食用。而南杏呈卵圓形而扁平，長兩厘米多些，闊不足一厘米。南杏跟北杏外形相似，但北杏帶微量毒素及帶苦，多作藥用，兩者均有食療功效。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯食譜

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯食譜

材料（4-6人分量）︰

花旗參鬚1両、麥冬1両、圓肉1両、蓮子1両、百合1両、龍皇杏1両、蜜棗4-5粒、水2.5公升

做法︰

1.花旗參鬚稍為浸洗沖走雜質。

2.其餘材料全部洗乾淨。

3.煲滾水後，放入全部材料。

4.水再滾起後，轉慢火煲1小時完成。

不失敗秘訣︰

花旗參鬚及麥冬有甘苦味，因此配圓肉及蜜棗來平衡味道，不必下鹽也夠味。



按圖了解其他食材的療效︰

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花旗參鬚：和花旗參基本上是一樣，參鬚的藥性弱一點而已。花旗參主要的產地在美國、加拿大，因此又稱「西洋參」，性味甘，性寒涼，歸心、肺、腎經，有補氣養陰、清熱生津的作用。

麥冬：味甘、微苦，性微寒，歸心、肺、胃經，養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。

圓肉：是龍眼曬乾後的乾品，味甘，性溫，歸心、脾經，益心脾、補氣血、安神。

蓮子：性平，味甘、澀，歸脾、腎、心經，養心安神、益腎固精、補脾止瀉、止帶。於深秋成熟，是秋燥的應時補品，其中以湖南湘蓮最為有名，是中國三大蓮子之一。

百合：性微寒，味甘，歸肺、心經，養陰潤肺止咳、清心安神。

龍皇杏：味甘，性平，無毒，潤燥補肺，止咳化痰，潤肺下氣，滋養肌膚。

楊恩劍寧中醫師指「花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯」補氣生津、清熱解暑，非常的適合大汗淋漓的夏天服用，可預防中暑及便秘等情況。此湯品稍寒涼，脾胃虛弱、容易脾瀉的人可加數片生薑煲煮並慎服。



楊恩劍寧中醫師謂「花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯」一星期可飲用一至兩次。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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