【番薯食譜】糖醋地瓜香甜鬆軟媲美糖醋骨　糖醋汁比例4321超易記

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-16 12:38

地瓜即番薯，吃法多樣，今次以糖醋的方式製作，甜甜酸酸，別有一番滋味。糖醋做法多數用於炸排骨，以番薯代替也絕不遜色，大人、小朋友、葷素食者皆可共享。

糖醋，以意大利黑醋（Balsamic Vinegar）、楓糖漿、豉油及水調和最具風味，香氣及味道的平衡和諧，層次豐富。相比白醋尖銳的酸，意大利黑醋的酸溫醇細膩，由於在木桶中以葡萄陳釀，果香豐富，在吸收木桶氣味後散發著深沉柔和的香氣，色味俱佳。意大利黑醋的優點不單止在沾酸種麵包上能突顯，在煮糖醋汁上同樣發揮出類拔萃的效果。

好吃的糖醋汁比例十分易記，4︰3︰2︰1=水︰意大利黑醋︰楓糖漿︰豉油，加2湯匙粟粉水埋芡，芡汁濃稠度適中，才能掛在酥炸甘香的番薯上垂涎欲滴。建議在家中油炸食物，用較小型的鍋，令煮食油更集中以減少用油分量。

處理番薯時，提議先用滾水汆燙，此舉可縮短炸番薯的時間，亦令番薯的口感柔軟及綿密。記緊用細火炸番薯，不要心急，使番薯內外都炸透，當插入筷子時能順利穿透番薯方成。番薯也可作二次回炸，意思是炸兩次，第一次用作炸熟，第二次用於逼出多餘的油分及上色更金黃、亮澤。

糖醋地瓜食譜

攝錄、攝影：陳嘉杰、蕭文學

剪接：趙錦添

健康小貼士︰

番薯低熱量及低脂，含豐富維他命A及C，也是高纖食物之一，對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。

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以下哪條番薯，你認為較美味、較甜？

以下哪條番薯，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

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