文旦柚子｜愈皺皮愈甜？挑選食用5貼士錯1步味苦澀 開柚子簡單3招

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

中秋時節正值柚子當造，賞月的生果盤上不能沒柚子，金柚、沙田柚、碌柚，近年更多了一個生力軍——文旦柚，細細個、頭尖尖，有時會吃到苦澀、味淡呢？原來做錯了這一步！
攝影：黃舒慧

每年中秋節，都是柚子的當造季節，賞月必備水果之一，近年除了金柚、沙田柚，還有文旦柚子。
文旦柚子的果核比一般碌柚的果核細得多，不太多汁，但肉質較纖細清甜。

文旦柚子苦澀味因食用方法錯？

文旦柚子，源自台灣，主要分為3大產區，以中南部麻豆地區栽培歷史最悠久，是「麻豆文旦」的發源地，果肉綿密回甘；而東部地區則汁多味美；至於北部產區鄰近都會區，文旦柚外型較肥短豐滿，香味較濃。即使是麻豆文旦，我們也會吃到苦澀味，甚至淡而無味，以為文旦浪得虛名？Organicst.hk水果負責人之一Sara卻為它們平反，只是我們不懂如何挑選、如何食用！

5012柚農李佳翰種植文旦果樹之餘，還一年舉辦4次不同階段的活動，讓大家見證文旦365日的成長過程。(《台灣產地故事-5012柚意思》影片截圖)

按圖看清水果店負責人Sara的5大「挑選及食用文旦」貼士：

+11

挑選文旦柚子揀選及食用5大貼士：

1 體型細小：文旦的樹齡愈大，結出的果實愈小，味道愈甜

2 圓錐外型：頭較少，果底較平的，較肥短為佳

3 色澤帶黃：最好是青綠中帶黃，代表果肉開始變軟，味道更香甜

4 辭水後吃：別一買回來便吃，最好放置一兩星期，後辭水後才吃

辭水即消水，文旦採收後，會堆放在陰涼處，讓果實水分逐漸消失，這時文旦的外皮轉淡黃，果肉變軟，會更甜更多汁。

5 慎剝皮：文旦柚子皮具天然香油，剝皮時若不小心沾到手上或果肉，吃時嘴巴會有輕微的麻痺和苦澀口感。

老欉文旦，不僅果皮薄、果肉較細緻，甜度也較高，因此不少果園都以數十年老欉文旦作招徠。它跟一般柚子一樣，可以作水果吃，拌沙律，做果醬，也可加工成手工香梘、清潔劑和精油等產品，從果肉到果皮無一浪費。

開碌柚3大方法　簡單乾淨

開碌柚，從來都不是一件容易的事，又大又實，刀要夠利，要夠力，不能切得太深，免果肉受傷；也不能太淺，厚厚的果衣還得花一番工夫去掉。不過，文旦柚子，個子較小，下刀較容易，尋常一把生果刀已經應付到。除了傳統的鎅柚皮方法，還有個簡單的3刀法，只需3刀便能輕輕鬆鬆吃到果肉，手一點也沒污糟。

按圖看清開柚子方法1「傳統法」：

+5

按圖看清開柚子方法2「3刀法」：

+4

成功剝開柚皮，取出柚子肉後，除了作水果吃，還可以入饌製成沙律等菜式。按下圖看食譜：

柚子大蝦沙律食譜

【柚子大蝦沙律食譜】泰式沙律汁酸辣鹹香 醒胃惹味自製零難度

【楊枝甘露食譜】港式甜品經典 芒果柚子酸酸甜甜好清新

楊枝甘露食譜

organicst.hk
文旦柚子$120/3個，1箱14/16装$398~$420，需運費，2箱免運費
訂購：9463 5559 / 9866 4887

鍾記
地址：大角咀市政大厦1樓M N97號
電話：6019 0986

樂富街市百果園
電話：6687 7741

【泰式素柚子沙律食譜】素食走魚露 加椰糖五味雜陳

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩　酸咪咪消滯排毒美肌【柚子渾身是寶】萬能柚子涼拌糖漬蒸煮燜　減肥止咳除臭驅蚊【柚子蜜金沙骨食譜】鬆肉調味上光1 take過　酸甜嫩滑零難度【水果食譜合集】水果入饌不可怕　柚子檸檬牛油果料理清新又繽紛
OTT
01教煮
入廚貼士
生果
01 Video
中秋節
中秋節美食
水果食譜
新活道
01‌ ‌Video‌ ‌OTT