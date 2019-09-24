【雞翼食譜】明太子釀雞翼鹹鮮啖啖肉　拆骨釀餡20分鐘完成！

雞翼永遠吃不厭，中式的雞翼煮得多，今次就示範日式雞翼。這款明太子雞翼是人氣高企的居酒屋小食之一，明太子沙律醬釀在拆了骨的雞翼之中，讓本來已經香口的煎雞翼，再添一份鹹鮮，咬下去還啖啖肉，明太子沙律醬一湧而出。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：陳詩敏 場地：美亞廚具

明太子是福岡名產，一般人都覺得它跟蟹籽類似，其實明太子是一種名為「明太」的鱈魚之魚卵，有時買到帶辣的「辛子明太子」，是添加了唐辛子。我在日式超市買明太子，它是一大條長條形橙紅色的，並非一粒粒，用的時候先從中間切開，再以湯匙或刀背刮出明太子粒，與蛋黃醬或沙律醬拌勻即可。有人會將明太子沙律醬加薯蓉再釀雞翼，餡料會較實淨飽滿，亦減少漏餡的情況。釀好雞翼後記得要用牙籤封口，也別釀得太滿，之前試過釀得太多醬，一邊煎雞翼一邊漏餡，明太子掉在鑊上，慢慢煎到焦燶，沾在雞翼上，實在影響賣相。

明太子是這樣的，橙紅色長條形，切開薄薄的衣就會見到內裡的魚卵。（GettyImages）

這個明太子沙律醬，即使有剩都可以煮意粉、做沙律、包飯糰等。

這次用的雞翼是雞中翼連翼尖，跟明太子一樣在驚安之殿堂購買，但如果你想用雞中翼都可以。拆骨的步驟詳見影片，只要扭斷關節位，沿骨邊剪肉，再慢慢將雞骨褪出，若想看圖解則可參考以下文章：

【入廚貼士‧雞翼】釀雞翼啖啖肉 30秒輕鬆去骨

明太子釀雞翼食譜

健康小貼士：

明太子其實是經過醃製，所以味道偏鹹，不過它的卡路里相較於三文魚籽等其他魚籽不算高，每100克約相等於126卡路里及3克脂肪。但沙律醬和煎雞翼就始終帶油分，吃起來要適可而止。

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