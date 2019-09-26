【照燒鯖魚食譜】20分鐘急凍鯖魚變佐飯上菜　簡易日式家庭料理

「照燒鯖魚」是日本最常見的家庭菜，在超市或凍肉店買的急凍鯖魚非常便宜，而且質素也不錯。照燒汁也容易調配，只需要味醂、白酒、豉油及砂糖便可，再煎一煎就可以做出餐廳水準的日式料理！ 攝錄：呂榮棟、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

鯖魚，看似不起眼的一條魚，事實上是一款價錢親民，而且營養價值高的食材。於2018鯖魚更是日本美食餐廳指南GURUNAVI根據網絡搜尋次數及調查等，選為日本「今年的一道菜」，是象徵日本2018年一整年的食物。鯖魚的做法變化多樣，當中以香煎最為簡單，20分鐘便完成而且準備工夫少，是懶人的最佳選擇。最重要的是可按個人喜好調配醬汁，比日式連鎖快餐店的出品更好吃！

照燒鯖魚食譜

健康小貼士：

鯖魚是Omega3 之王，更是減肥的好選擇，每3安士的鯖魚已有1500毫克Omega3，每星期兩餐，是美國心臟協會的建議。Omega3可減緩癌細胞生長、防血栓、降血壓、膽固醇和血脂，並有助視力健康發展。而且鯖魚又是減肥恩物，因為鯖魚細少，如怕膩只要避免吃魚腩即可，比起同樣含有豐富Omega3的三文魚，由於體形較鯖魚大，容易吃到脂肪極高的魚腩。

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