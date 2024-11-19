照燒鯖魚食譜｜20分鐘急凍鯖魚變佐飯上菜　1招煎魚不黏鍋

鯖魚是Omega3 之王，更是減肥的好選擇，每3安士的鯖魚已有1500毫克Omega3，每星期兩餐，是美國心臟協會的建議。Omega3可減緩癌細胞生長、防血栓、降血壓、膽固醇和血脂，並有助視力健康發展。而且鯖魚又是減肥恩物，因為鯖魚細少，如怕膩只要避免吃魚腩即可，比起同樣含有豐富Omega3的三文魚，由於體形較鯖魚大，容易吃到脂肪極高的魚腩。