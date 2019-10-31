【焦糖爆谷食譜】簡單自製手工爆谷　長期保持鬆脆受潮回脆有妙法

簡單手工爆谷食譜，在家輕鬆做到！ 長時間保持焦糖爆谷鬆脆，或者將受潮的焦糖爆谷回復香脆有簡單辦法。

攝錄、攝影：呂志豪、徐海

剪接：呂志豪

場地提供：美亞廚具

每次在電影院也聞到爆谷的濃郁香味，在暖和的燈光照耀下光彩照人，為了使爆谷更吸引，香味更濃，口感更脆，色澤更亮，多數也會添加大量的牛油及焦糖製作。其實，自家製作焦糖爆谷並不困難，到超市或烘焙店買一包「爆谷」粟米穀，價錢並不昂貴，我還會形容為「幾平」。閒事無聊，我自己在家中常常「自爆」爆谷，過程十分療癒，毋須用到專門的爆谷機，用一個有蓋的小鍋便可，在鍋內加一些菜油，將粟米穀鋪平在鍋底，用中慢火甚至後段可改用較慢的火，務必要蓋好鍋蓋！然後等粟米穀遇高溫膨化後自我「爆炸」，爆的時候切勿揭開蓋，否則弄到一地爆谷非常浪費。只要聽！當聽不見「小伙子」們「嗶呢卜祿」，回歸平靜時，便可慢慢地揭開鍋蓋，一鍋純味爆谷便告完成。

「爆」爆谷的過程相當治癒。（尹嘉蔚攝）

追求健康及低卡小食的人不妨吃純味爆谷，不過大家知道爆谷加了牛油及焦糖後，香味及味道即時大大提升，焦糖也令爆谷變得又香又脆。本來最經典的煮焦糖方法，先將白糖放入小鍋，千萬不要攪拌！以免糖粒結成塊狀，並以中小火烹調，甚至用慢火煮糖更便於控制，可避免一不小心便煮燶糖，使甜味變苦味。不過，有一個小撇步，可以在糖內加入少少水分，也是不用攪拌！但可以搖勻小鍋，將水均勻地鋪平在糖之上便可，等糖慢慢融化，見到冒氣泡後，便加入牛油攪拌並煮溶。另外，某些外國的食譜會混合牛油及糖一起煮，以加快煮糖的時間。

加了牛油及焦糖後，爆谷的香味及味道即時飆升。

其次，網上有好多食譜也用到粟米糖漿或楓糖漿，它能夠使焦糖保持柔滑及防止結晶，然而也未必一定要用到糖漿！更不可或缺的是梳打粉（小梳打），用少許便可以了，它與糖的酸會發生化學反應，並產生微小的二氧化碳氣泡，在烹煮的期間會清楚可見，它使焦糖變得更光滑及輕飄飄似的，焦糖顏色由深啡變淺啡，也容易覆蓋在爆谷之上。

煮焦糖時，砂糖與梳打粉是必須，不一定要用到糖漿。

新鮮出爐的焦糖爆谷溫度好高，為免它們結成一團，先將它們攤開放涼，之後爆谷便會變得更鬆脆。有人喜歡將它們再放入焗爐，以180-200度焗約1小時，每15分鐘將爆谷翻一翻免焦……但我覺得此方法太花時間，況且爆谷之後受潮了，也很快變腍。

因此，要讓出爐後的焦糖爆谷可長時間保持鬆脆，可以等它們放涼後，將整盤焦糖爆谷放入雪櫃冰格冷藏20-30分鐘，然後取出放入密封罐，再放回雪櫃下格保存便可。如果想將受潮了的爆谷回復香脆，做法也簡單，先將爆谷用鑊翻炒、翻熱，然後同樣地將焦糖爆谷擺入雪櫃以冷藏的方式保存，即使過了3星期後也可吃到鬆脆的焦糖爆谷。

焦糖爆谷食譜

健康小貼士︰

爆谷本來是健康的小食，爆谷由屬於全穀物的粟米穀經高溫膨化製成，本是含高纖維及低熱量的零食，兩杯約16克的爆谷熱量大概是60千卡，含有2克纖維，與一隻香蕉有3克纖維相若。不過添加了糖和牛油之後，熱量立即飆升，因此只能淺嘗！

以冷藏的方式保存焦糖爆谷，長時間也可保持鬆脆。

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營養資料參考︰Popcorn.org/香港衛生防護中心