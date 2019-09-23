【甜品食譜】紅豆糯米卷煙韌香甜　簡單企理自製宮廷糕點驢打滾

紅豆糯米卷，基本上跟糯米糍一樣製法，將糯米糰擀成片，抹上豆沙捲起而成，算是「驢打滾」的外篇，而原著「驢打滾」，外層裹上黃豆粉，慢慢演變成裹椰絲、抹茶粉及芝麻，看起來與日本的和菓子有異曲同工之妙。 攝影、攝錄：呂榮棟、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

裹在外層的材料不同，主角卻始終是煙韌有致的糯米皮及香甜紅豆沙，坊間直接以「紅豆糯米卷」表達，比「驢打滾」要猜猜是甚麼，形態更躍然紙上，一白一紅的組合甚是好看。說起驢打滾，它又稱豆麵糕，是一種滿族的傳統小吃，後來成為東北地區的著名小食。名稱的由來據傳兩種，一種是古人發揮想像力，覺得此道糍粑小吃裹了黃豆粉，宛如野驢在揚起的黃土上打滾，一身灰塵的模樣。另一種是慈禧太后的御廚為她炮製創意糕點後，被個叫小驢兒的太監不小心將新糕點碰到了裝着黃豆粉的盆，御廚措手不及，只好硬着頭皮將糕點呈上，慈禧太后一見問起那是甚麼新玩意，御廚靈機一動說是驢打滾，從此從宮中傳了開去。

紅豆糯米卷。

傳說只是茶餘飯後的話題罷了，簡單說好比是糯米糍之類，香港人對糯米糍不陌生，榴槤糯米糍和芒果糯米糍，稍為復古便記得有麻糍和茶果。做過糯米糍的朋友也許遇過難題，剛出爐的糯米糰熱騰騰不好應付，待微涼後宜快手處理，否則「茶涼人走」沒有黏力不好包。其次，溫熱的糯米糰在手掌上黐𥹉𥹉有點難受，兩種方法︰在手上塗抹油或塗上手粉（炒過的糯米粉），再處理糯米糰便輕鬆多了。

紅豆糯米卷。

至於紅豆糯米卷，要輾平糯米糰成長型，我分享一個好方便的做法，用密實袋！將溫熱的糯米糰放入密實袋，留小空隙讓袋內的空氣釋出，然後用擀麵棍輾平糯米糰，超級乾淨企理，搓圓按扁想「點碌都得」，完成後剪開密實袋，糯米糰乖乖的不會死纏難打，在上面均勻地抹開豆沙，然後用切割麵糰的膠製切刀輔助慢慢捲起，雙手仍然保持乾淨。

紅豆糯米卷食譜

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健康小貼士︰

糯米對虛脾胃弱的人有較佳的補益作用，但糯米不易消化，老人及小孩不宜多吃。 紅豆有豐富的蛋白質，維他命B雜及鐵質，使人氣色紅潤，然而市售的即用豆沙已摻入不少糖分，需控制體重及血糖的朋友宜小心食用。

紅豆糯米卷。（尹嘉蔚攝）

食譜 紅豆糯米卷（蒸） 材料 水100毫升、椰奶100毫升、糯米粉120克、粟粉30克、糖40克、菜油40克、豆沙適量、椰絲適量 做法 1.將水和椰奶先拌勻，將糯米粉、粟粉及糖拌勻。 2.將椰奶水注入粉內攪拌成漿，加入菜油拌勻。 3.將粉漿蒸熟成粉糰約20分鐘。 4.然後用筷子鬆開粉糰，修圓，待涼備用。 5.將粉糰放入密實袋內，用擀麵棍輾平成長方形。 6.剪開密實袋，打開，均勻地抹開豆沙。 7.然後慢慢捲起，灑滿椰絲。 8.切件完成，或切件後灑椰絲亦可。

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