【番薯食譜】番薯芝心丸簡單小食　免炸少油高纖內軟外脆

番薯，高纖飽腹營養高，有助減肥瘦身，番薯的品種多，食法也是千變萬化，各式各樣的番薯食譜令人著迷，其中之一便是黃金色的番薯波波，以烤焗代替酥炸，少用油，較低熱量更為健康。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚具

番薯是四季美食，於秋冬之間更是魅力逼人，街頭上熱烘烘的煨番薯香氣噴發，尤其是橙肉及黃肉的番薯肉香肥美，令人食指大動，怕煨番薯「熱氣」，軟糯香甜的蒸番薯也有超強的吸引力，原條吃番薯固然美味，偏偏番薯又是「萬能俠」，變成薯餅、番薯薯片、糖漬番薯、番薯餡餅、西米露、番薯糖水，甚至可以煲湯，番薯食譜總教人垂涎。

番薯比薯仔更高纖，假如平日用慣了薯仔做「薯仔波」，不妨考慮改以番薯代替。薯仔波、薯球之類的小食多數蘸麵包糠以酥炸居多，雖則美味，熱量倒是被大幅提升，若以高溫烘焗的方法烹調，也可做到外脆的效果，口感雖不及炸薯球般酥脆，不過用油的分量大減，可節省用油，緩和怕胖的罪惡感，同時能享受美食一舉數得。

雖則單單用番薯來炮製薯球亦夠滋味，然而只得番薯的甜味，味道層次略為欠奉，故此不妨在薯球中間整色整水加入芝士餡，芝士的鹹香味更能提升整體的味覺享受。至於芝士的選擇可依個人的喜好調配，價廉物美的可用片裝芝士，拉絲的效果足以引人入勝。豪華一點可揀車打芝士、巴馬臣芝士及瑞士芝士，個人建議選用硬身芝士較好，方便切粒後嵌入薯球中間，而軟身芝士，例如茅屋芝士、菲達芝士及乳清芝士等，一般配沙律及梳打餅享用更為匹配。

番薯芝心丸食譜

健康小貼士︰

番薯低熱量及低脂，含豐富維他命A及C，也是高纖食物之一，對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。 車打芝士有豐富蛋白質和鈣質，亦是維他命K的重要來源，對心臟和骨骼有益。

食譜 番薯芝心丸（焗） 材料 車打芝士40克、雞蛋1隻、番薯3條（袋裝中型）、糖1湯匙、麵包糠適量 做法 1.洗淨番薯，連皮蒸熟，然後去皮，壓成薯蓉，平均地搓成薯球備用。 2.車打芝士切粒，將芝士粒放入薯球後收口。 3.將薯球裹上蛋漿，再裹上麵包糠。 4.放入焗爐以180度焗20分鐘或至金黃完成。

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