【素食食譜】番茄薯仔燴飯香濃惹味超開胃　懶人簡單做法速速開飯

搜尋番茄薯仔，最多人搜尋的是番茄薯仔湯，番茄薯仔食譜豈止是湯，這個完美組合堪比番茄炒蛋和咖喱薯仔般出色。

攝錄：呂志豪、徐海

攝影︰尹嘉蔚、呂志豪、徐海

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

自己慣了下廚的人有遇到「腦窮」的時候嗎？心中本來盤算要買點新食材，不過買慣買熟，自自然然又重歸熟悉的番茄、薯仔、雞蛋和娃娃菜的懷抱，來來去去走不出煮慣吃慣的comfort zone，況且下班後的腦袋已不想多轉了，出街吃飯無疑最快，但晚晚如是，銀包會抗議，若餐餐高油鹽糖，健康也來抗議。想快捷、實惠兼不易失手的住家飯，還是交由番茄和薯仔來辦，這個完美組合仿如被植入美味晶片，煮湯燜炒總叫人滿意。

番茄薯仔燴飯絕對是超級開胃的住家飯！

番茄薯仔湯注定不失敗，加個白飯即成番茄薯仔湯飯，它絕對是懶人的福音，亦是一個人開飯的理想選擇。要是怕湯飯太乏味沉悶，來點茄汁及茄膏炒番茄，不放鹽也不相干，記得要加糖來引爆番茄的香甜味。然後將預先炒香的蘑菇片或薯仔粒一起翻炒，趁汁醬漸漸由稀轉稠之際，加入白飯拌炒均勻至上色，如果想吸收多少少食用纖維，不妨用糙米飯也可。

想茄汁菜式的色澤鮮豔，茄膏是很好的幫手。

要是再簡單、再懶一點，用飯煲煮飯時加幾滴油、鹽及黑胡椒，再放入原個番茄及薯仔粒煲飯，放入多少番茄視乎個人口味便是了，當飯熟後用飯勺壓爛番茄並攪拌。好多人都嘗試過這個懶人美食，美味指數爆燈！以最平凡的食材，簡單直接的方法，便成就了快速又好味的住家飯，若作便當帶上班，小心翻熱時的香味惹來豔羨目光。

番茄薯仔燴飯食譜

健康小貼士︰

煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素（Lycopenemia），茄紅素是類胡蘿蔔素中的一種，具抗氧化成分，可以抗衰老之餘亦能預防心血管疾病。 薯仔含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。相比番薯每100克有124大卡熱量，飯、麵等100克有140大卡的熱量，薯仔熱量較低，纖維也僅是番薯的2/3左右。

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