【中式糖水食譜】沙沙合桃糊潤腸抗老　簡單自製滋潤甜品

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中式糖水中你最愛哪一款？芝麻糊、紅豆沙、番薯糖水...合桃糊會不會在你的清單上？簡單的食譜只用半小時便完成自家製的合桃糊，既暖身又可補腎益腦及潤膚，於秋冬天氣享用最好不過。

攝錄：呂志豪、徐海
攝影︰尹嘉蔚
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具

合桃糊絕對是經典的中式糖水之一，可是比起紅綠豆沙、芝麻糊或腐竹蛋糖水似乎較少被記起。土瓜灣有間糖水老字號，其中的招牌是沙沙合桃糊，沙沙指如沙礫狀的合桃碎，配滑溜的合桃糊，滿口合桃香味。

沙沙合桃糊。（尹嘉蔚攝）

合桃本身帶些許苦澀味，去苦的簡單方法，不妨煲滾水後放入合桃，汆水一兩分鐘撈起，再以燒熱鑊，用白鑊炒合桃，直到有合桃香氣隨即熄火，將合桃沖水備用。用攪拌機攪拌最方便快捷，如果攪拌機馬力夠強的話，基本上合桃糊已經非常滑溜，不需要再用紗布過濾，將其煮滾加冰糖調味，吃起來清甜細滑。

沙沙合桃糊。（尹嘉蔚攝）

有些食譜會加白米及水放入攪拌機一起打爛，而我個人喜歡用粘米粉水，方便按實際需要加多減少其用量來調整合桃糊的濃稠度。粘米粉是用大米磨成的，台灣稱作「在來米粉」，在大米中的糯性最低，但較易令成品定形，一般糕點例如蘿蔔糕、缽仔糕及發糕也用到粘米粉。

沙沙合桃糊食譜

健康小貼士︰

合桃含豐富的亞油酸甘油脂，幫助補充腦部所需營養，健腦益智。潤腸防便秘，豐富的維他命E可抗衰老，增強皮膚彈性。

中醫藥理上看合桃，性溫、味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸的作用。

沙沙合桃糊。（尹嘉蔚攝）

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