【骨骼健康】女士30歲起骨質密度降易骨折　強骨骼10大食物及宜忌

廿幾三十歲的時候，很多人都自恃年輕而沒有善待自己身體，直至身體開始出現小毛病才注意到養生。想深一層，原來有很多問題都可以及早避免的，例如骨骼健康就是許多人忽略了的問題，有人覺得骨質疏鬆等等都是中年人才會遇到的問題，但其實女性的骨質密度自30歲起已經開始下降，或令人容易跌倒、骨折等等，以下就會介紹10種強化骨骼健康的食品，原來除了飲奶還有很多選擇！

強健骨骼對身體很重要，然而隨著年齡遞增或是各種生活習慣等，不少女士都有「脆骨症」，這個情況令每年都有逾800萬人患上骨質疏鬆。要及早預防，不妨從飲食著手。根據英國國民保健署（National Health Service，簡稱NHS）資料，多吃維他命D和鈣質，最有效強化骨骼，以下就介紹10種推薦食品及4類大建議食品，並附上建議食法，寧願飲多幾杯奶，總好過將來日日要食藥。

1.牛奶

牛奶絕對是人所共知的補骨食品，除了高鈣，它的磷、鉀、維他命A與D也高，飲牛奶能保持骨骼處於良好狀態，另外也有些加鈣或加維他命D的奶類。不過，若你本身是乳糖不耐症患者，則應該避免。

想骨骼健康，專家建議每日要飲2杯牛奶。（VCG）

+ 14 + 13 + 12

以上食品對骨骼健康有好處，但大家同樣需要留意，部分食品應可免則免。第一步要記住的，是不要過度減肥或迷信於坊間的低卡菜單，有女士想節食，可能每日只限自己吸收500卡以內，但這亦意味住你會比一般人少吸收營養，骨骼、肌肉機能都會變弱。

以下還有4類對骨質有損害的食物，少吃為妙：

資料來源：《StyleCraze》