【芝心蝦丸食譜】自製蝦丸大粒過乒乓波　逐步學打超爽彈蝦膠！

去泰國餐廳有時會點泰式蝦餅或蝦丸，除了傳統做法，有些餐廳也會變奏出較新穎的配搭，知道芝士冇得輸，便研製出芝心蝦丸，確實有錦上添花的感覺。可是之前見到有間連鎖泰式餐廳內，6粒芝心蝦丸居然已賣過百元，想不到竟貴成這樣，於是就索性自己煮，連蝦膠都手打！

攝影、攝錄：呂榮棟、詹郭敏

剪接：潘諾兒

做芝心蝦丸最重要當然是蝦膠，有人會去街市魚檔買現成蝦膠，但筆者決定挑戰自己，一於自己打！用新鮮蝦當然最好，因為品質差的蝦實在不易起膠，但我仍貪方便選用急凍蝦仁，幸好都相當成功。

製作蝦膠時首先用菜刀將蝦拍扁，再向後一拉，逐隻蝦拍，然後再剁成蓉，加入調味料，順時針方向攪勻。過程中有以下小秘訣想分享，首先，蝦仁必定要印乾水分才不會使成品太濕太散，蝦加鹽後有助打至起膠，而加蛋白可令它口感更滑。另外，打蝦膠記得不要一時順時針一時逆時針，必須向同一方向攪，攪完一輪後即可拿起蝦膠撻幾下，見它開始起膠、帶黏性，不會太漿便代表可以。若然你發現自己打的蝦膠太軟身、不夠挺，可以加多點生粉，又或是放到雪櫃冷藏一會。

做好的蝦膠除了做蝦丸外，亦可做蝦餅、火鍋時烚煮、冬菇釀蝦膠等等。

有別於普通蝦丸，這次釀入芝士，你可能會期待有流心效果，但這次是沒有的，因筆者為了省時而用上芝士粒，吃下去一樣柔軟香濃，配合彈牙又脹卜卜的蝦丸，如果你想要流心，改用車打芝士碎即可。

蝦丸很易就炸熟，如果不怕用油過多的話，建議油的分量最好浸過蝦丸，以免油面與油下受熱不均，使得蝦丸「兩截色」。

芝心蝦丸食譜

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

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