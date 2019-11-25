【西蘭花冷知識】表面紫色點點代表變壞？西蘭花選購清洗4大貼士

西蘭花一向都深受大人及小朋友歡迎，口感爽身鮮甜更是小數烹煮後仍能保持堅挺不縮水的蔬菜。西蘭花常用於各大料理，不過在選購時，如果你看到西蘭花的表面上有些紫色的點點你還會選擇它嗎？

選購西蘭花時，我們都會認為表面愈綠愈好，感覺新鮮之餘營養亦較多。不過原來一棵好吃的西蘭花並非表面愈綠愈好！近日日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》便訪問一眾嘉賓「綠色的西蘭花好吃，還是表面有些紫色點點的西蘭花較好吃？」其中一名嘉賓更認為紫色點點是開始變壞的徵兆，不過日本果農荻原利彥竟挑戰大家固有的想法！

到底哪一款更甜，更美味？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看日本果農荻原利彥解釋：

除了可以選擇有紫色點點的西蘭花外，還須注意以下4大選購及清洗貼士！（請按圖）

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日本果農推薦西蘭花「莖部料理」！

被稱為「蔬菜之王」的西蘭花營養價值高是鐵一般的事實，不過並非人人愛吃整束西蘭花。以其莖部為例，因同「葉」的部分口感不同，大部分人料理時都會將莖部棄掉。其實莖部的營養比「葉」部更多，只用莖部亦可以做到可口料理！

平常你會把莖部棄掉或是加入料理中？（資料圖片）

按圖看果農荻原利彥的推薦食法：

莖部可以成為美味料理，當然西蘭花的「葉」部也一樣可以！以下3個西蘭花食譜由湯至小菜都可以把西蘭花的頭和尾一一吃掉！

【西蘭花鮮魷食譜】西蘭花烚煮水量影響脆度 加蝦醬炒鮮魷更惹味

西蘭花鮮魷食譜

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

西蘭花炒帶子食譜

【西湯食譜】西蘭花濃湯綿密幼滑營養高 排毒助防癌提升免疫力

西蘭花濃湯食譜

資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》