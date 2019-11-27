【日式蠔釜飯食譜】和風煲仔飯　一招輕鬆清洗蠔仔黑泥污物！

煲仔飯是港人秋冬必食之選，在街邊吃更別有一番滋味。別以為煲仔飯只是香港獨有美食，日本同樣也有「煲仔飯」只不過日語名為「釜飯」。用上當造的蠔作為釜飯食材，再以煮蠔的高湯來煮飯，成為鮮甜的日式蠔釜飯！

釜飯是什麼？

釜飯，出現自1923年的關東大地震，當時少人痛失家園，所以東京上野出現「粥廠」，即是提供膳食的地方，以超大的鍋煮食物再分發給災民。而淺草一間食店的老闆娘看到後便想到可以提供一人鍋，讓客人有機會試大鍋飯以外的東西，釜飯就此誕生了。

雖然釜飯當年看似是一款碟頭飯，但其實亦非常花工夫。因為事前需要用水、醬油、味醂、昆布等材料製作成高湯，之後便要留意火候，到了沒有水的時候，需蓋上以密閉的狀態燜煮而成。

釜飯是一道非常花工夫的料理，不過現在可以用上電飯煲省去「睇火」的步驟。（資料圖片／駱煥琳攝）

生粉「乾洗」蠔最乾淨！

至於洗蠔的方法，個人認為用乾粉搓蠔仔便是最乾淨，生粉有助沾起表面的污物、黑泥及灰塵，再過清水兩至三次便可以把蠔洗淨。

蠔用生粉乾洗後顏色明顯變得白淨，同時生粉亦有助去腥。

日式蠔釜飯食譜

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健康小貼士：

蠔，含豐富蛋白質、鈣、磷、鐵、鋅和人體所需的18種氨基酸等，有「海底牛奶」之稱。鐵更是牛奶的21倍。鋅，不但有助細胞生長、傷口癒合，而且還是一種抗氧化物，可延緩衰老，美顏潤膚，改善男性精子的存活和功能，是男女滋補食物。但脾胃虛寒、便溏或皮膚病患者不宜多吃。

攝錄：岑卓熹、李偉軒 剪接：陳錦超 場地提供：美亞廚具

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