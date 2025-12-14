薑葱蠔食譜｜做法簡易自家製「蠔」無難度！肥美肉嫩脹卜卜

蠔，肥大飽滿脹卜卜，好看好味又好意頭，喜慶過節大排筵席，我最愛煮蠔，做法簡單快捷，多弄幾味也不會手忙腳亂。薑葱蠔，15分鐘熱辣辣，準備開餐！攝錄、剪接 : 劉晴



薑葱蠔要用邊一隻蠔?如何處理?

薑葱蠔，用桶蠔、廣島蠔、生蠔……其實哪種都可以，較經濟又鮮味，可選美國桶蠔。超市買到的罐裝桶蠔，永遠看不清內裏有多少，約五、六隻吧，有大有小，大家要禮讓點了！偶爾在街市，也會看見有攤販現場即開即入袋，更新鮮。做法是先以生粉或鹽沖洗，浸泡兩三次便可即時美白；再把蠔汆燙，它會略為收縮，煮時便不會標水了，最好再蘸粉煎香才以薑葱烹煮，口感更佳，外脆內Juicy！

蠔健康小貼士：

蠔，含豐富蛋白質、鈣、磷、鐵、鋅和人體所需的18種氨基酸等，有「海底牛奶」之稱。鐵更是牛奶的21倍。鋅，不但有助細胞生長、傷口癒合，而且還是一種抗氧化物，可延緩衰老，美顏潤膚，改善男性精子的存活和功能，是男女滋補食物。但脾胃虛寒、便溏或皮膚病患者不宜多吃。

薑葱蠔食譜做法

薑葱蠔食譜

食譜 薑葱蠔（煎） 材料 蠔6隻、薑30克、葱30克、紹酒1湯匙、豉油1湯匙、胡椒粉少許 做法 1. 蠔以生粉或鹽浸洗2至3次，瀝乾。 2. 煲滾一鍋水，放入蠔汆水，約1至2分鐘，盛起瀝乾。 3. 燒熱油鑊，蠔撲上生粉，放入鑊，以中火煎香兩面，備用。 4. 葱切段，薑切片。 5. 燒熱油鑊，下薑、葱爆香。 6. 加入蠔、下鹽、豉油、紹酒、胡椒粉，以中火拌炒即成。

相關食譜：

【蜜汁煎金蠔食譜】肥美金蠔當造 15分鐘閃亮上桌

蜜汁煎金蠔食譜

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜