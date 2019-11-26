【蝦食譜】芝麻檸檬蝦自調酸甜開胃醬汁　省油製法一樣金黃香脆

曾在電視上看過一道芝麻檸檬蝦，做法有點似西檸雞，酸酸甜甜，偏向泰式做法，隔住屏幕都覺得蠻合我胃口，於是就嘗試照辦煮碗，稍稍改良醬汁和製法等，味道也一樣討喜醒胃！

攝影、攝錄：詹郭敏、麥子榮

剪接：詹郭敏

場地提供：city'super

芝麻檸檬蝦，之所以說跟西檸雞相似，因為都是把肉炸起，在鑊中沾上檸檬汁，但這次的檸檬汁同時用上黃色檸檬和青檸，並且連兩者的果皮也不漏，磨成碎屑與蜜糖等加到鍋中同煮，檸檬清香、青檸味濃，合起來除了令整道菜顏色更豐富外，就連味道都提升到另一個層次。不少菜式都以檸檬入鐉，不純粹因為提味，而是它可去腥、使肉質更柔軟，並促進胃中蛋白分解酶的分泌，幫助消化。筆者剛提到自己用了蜜糖，圖它清甜，但其實非必須，用砂糖、黃糖等都可以。

今次選用急凍蝦仁製作芝麻檸檬蝦，連剝殼挑腸的工序都省掉，味道也不會比新鮮蝦差太遠。

不知道大家平時怎樣炸食物，有人會沾蛋漿、生粉、炸漿等等，這次就參考了早前大廚雷啟裕炸咕嚕肉的做法，先沾生粉水，再沾生粉，因為師傅當時教路不落蛋漿炸，他說過：「落蛋有佢好處同唔好處，好處就係佢顏色夠，唔好處就係佢無咁脆，我就唔落蛋。」加生粉水有如為蝦仁上了層薄膜，然後再上生粉，無需太厚，其間可試著用手輕力捏一捏，讓生粉黏得更實，即使之後沾了檸檬汁都依舊脆口。

見到有讀者曾留言指在家中炸食物用油太多，造成浪費，所以今次用半煎炸做法來省油，當然不及油炸般脆，但口感都不俗。

芝麻檸檬蝦食譜

健康小貼士：

檸檬維他命C豐富，能美容養顏、改善皮膚暗沉，其有機酸具殺菌作用，多吃檸檬甚至可以提高體內鈣質的吸收率，增加骨質密度。

【蝦食譜】蒜香牛油蝦彈牙香噴噴 零失敗宴客菜10分鐘煮好！

蒜香牛油蝦食譜

【雞食譜】香橙雞塊清香醒胃 自製鮮橙醬汁酸甜適中！