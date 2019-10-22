【蝦食譜】蒜香牛油蝦彈牙香噴噴　零失敗宴客菜10分鐘煮好！

蝦料理絕對是眾多菜式之中最容易，醃料少、煮法多，今次會示範一個超簡單卻又出得廳堂的「蒜香牛油蝦」，製作時間只需10分鐘，只要將蝦排得整整齊齊，就立即升格做宴客菜式，而且十分惹味！

剝蝦時特地保留蝦尾部分的蝦殼，方便用手拿起來吃。

「蒜香牛油蝦」是一道西式菜，剝殼的蝦沾滿蒜和牛油的香氣，讓人離遠聞到已經垂涎欲滴，急不及待想大口咬下去。處理方法很容易，將頭剪走、剝殼並挑走蝦腸就可以，特地保留蝦尾部分的蝦殼，賣相加分，也方便讀者喜歡用手拿來吃。

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

用牛油煎蝦一定最可口，但有人嫌肥膩，無可否認片段中的牛油確實下多了，那除了減少牛油外，你可以有兩個解決辦法：上碟前用廚房紙印走過多油分，或是改用橄欖油，但橄欖油的香味當然不及邪惡的牛油啦！至於蒜片也是個人很喜愛的小食，用油量減少，炸蒜效果沒那麼脆卜卜，不過味道依然不錯。

蒜香牛油蝦食譜

健康小貼士：

牛油是牛的油脂，即動物脂肪，一般每100克硬牛油約有81克總脂肪，今次用了40克牛油，即大約有32克脂肪，其中約7成是飽和脂肪，其餘為不飽和脂肪。據外國註冊營養師Charushila Biswas指出，吸收過量飽和脂肪會增加體內的壞膽固醇數量，將血管堵塞，導致心臟病和中風。營養師建議，每日攝取脂肪所提供的熱量中，飽和脂肪應佔10%以下，因此吃蒜香牛油蝦也要適可宜止。

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