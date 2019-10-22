【蝦食譜】蒜香牛油蝦彈牙香噴噴　零失敗宴客菜10分鐘煮好！

教煮
撰文：
最後更新日期：

蝦料理絕對是眾多菜式之中最容易，醃料少、煮法多，今次會示範一個超簡單卻又出得廳堂的「蒜香牛油蝦」，製作時間只需10分鐘，只要將蝦排得整整齊齊，就立即升格做宴客菜式，而且十分惹味！

剝蝦時特地保留蝦尾部分的蝦殼，方便用手拿起來吃。

「蒜香牛油蝦」是一道西式菜，剝殼的蝦沾滿蒜和牛油的香氣，讓人離遠聞到已經垂涎欲滴，急不及待想大口咬下去。處理方法很容易，將頭剪走、剝殼並挑走蝦腸就可以，特地保留蝦尾部分的蝦殼，賣相加分，也方便讀者喜歡用手拿來吃。

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：吳宇峰
場地提供：美亞廚具

用牛油煎蝦一定最可口，但有人嫌肥膩，無可否認片段中的牛油確實下多了，那除了減少牛油外，你可以有兩個解決辦法：上碟前用廚房紙印走過多油分，或是改用橄欖油，但橄欖油的香味當然不及邪惡的牛油啦！至於蒜片也是個人很喜愛的小食，用油量減少，炸蒜效果沒那麼脆卜卜，不過味道依然不錯。

蒜香牛油蝦食譜

健康小貼士：

牛油是牛的油脂，即動物脂肪，一般每100克硬牛油約有81克總脂肪，今次用了40克牛油，即大約有32克脂肪，其中約7成是飽和脂肪，其餘為不飽和脂肪。據外國註冊營養師Charushila Biswas指出，吸收過量飽和脂肪會增加體內的壞膽固醇數量，將血管堵塞，導致心臟病和中風。營養師建議，每日攝取脂肪所提供的熱量中，飽和脂肪應佔10%以下，因此吃蒜香牛油蝦也要適可宜止。

相關食譜：

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆　免焗爐4個步驟就搞掂

蒜蓉牛油雞翼食譜

【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學　15分鐘煮出香噴噴宴客料理

蒜蓉牛油煮蜆食譜

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足　酸甜醒胃喜氣洋洋！
【豉油王蝦食譜】肉質爽彈惹味　醬汁鮮甜不過鹹有秘訣
【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味　肉嫩爽甜的秘訣是......
【蝦食譜】酸甜菠蘿蝦球開胃家常菜　酸酸甜甜老少咸宜！
【蝦食譜】黑白胡椒蝦辛香撲鼻夠惹味　材料簡單零失敗
【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉　蒜香惹味又健康！
食譜 蒜香牛油蝦（煎）
材料 蒜頭1.5個、蝦8隻、牛油40克、鹽半茶匙、黑椒1茶匙、番茜適量
做法 1.剪走蝦頭，剝去蝦殻，保留蝦尾部分，沿蝦背剪開挑走蝦腸。
2.蝦瀝乾水分，以鹽和半茶匙黑椒醃15分鐘。
3.蒜頭去衣及切片，鑊燒熱下牛油，小火半煎炸蒜片至金黃色。
4.蝦落鑊煎熟並灑上少許黑椒，上碟後可綴以番茜或擠檸檬汁。
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。