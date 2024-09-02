蒜蓉牛油煮蜆食譜｜新手必學15分鐘簡易料理　蜆吐沙熱水或鹽水？

清酒煮蜆是我去居酒屋必點的菜式，蜆不獨可以配清酒，換上白酒都同樣滋味，再加點蒜蓉和牛油，更是無懈可擊的組合。去中價西餐廳點一道蒜蓉牛油煮蜆，至少$80以上，其實自己煮成本不但較低，烹調時間更只需15分鐘，看起來還十分得體！



蜆吐沙方法｜浸熱水？浸鹽水？

之前煮花甲蒸水蛋時，用上李家鼎介紹的吐沙方法把攝氏60度的熱水淋在蜆上。而今次則想用一般人常用的鹽水吐沙法，從而比較何者較佳。或許是浸鹽水時間不夠長（大約浸了30分鐘），所以部分蜆還是有沙；也基於鼎爺的方法所需時間較短，比較過後還是傾向浸熱水吐沙。

不論是蒜蓉、牛油、洋葱和白酒都是香噴噴的食材，將它們煮在一起，可想而知成品有多香！一揭蓋時已口水直流，之後更一啖汁也不想放過。個人認為這道菜是宴請朋友時大受歡迎的菜式，輕易給人一種高級的感覺，跟蒜蓉包同吃亦可以；至於有時獨自在家製作蒜蓉牛油煮蜆的話，拌意粉又可當一餐。

蒜蓉牛油煮蜆食譜

食譜 蒜蓉牛油煮蜆（煲） 材料 蜆1斤、洋葱半個、牛油25克、蒜蓉1茶匙、白酒100毫升、雞湯250毫升 做法 1. 用一個大盆倒入清水和蜆，靜置30分鐘以上讓蜆吐沙。 2. 洋葱切碎備用。 3. 燒滾一鍋水，放入蜆，烚至全部開口，盛起備用。 4. 燒熱鑊下牛油，以小火爆香洋葱至軟身，再加入蒜蓉，其間一直攪拌避免黐底。 5. 加入大半白酒與雞湯，轉中火煮滾，將蜆放到鍋中，加蓋煮3分鐘。 6. 最後倒入剩餘的白酒，即成。

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

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清酒煮蜆食譜

檸檬清酒煮蜆食譜

材料：

蜆600克

蒜蓉3湯匙

清酒80毫升

雞湯100毫升

橄欖油少許

檸檬汁1茶匙

檸檬皮屑少許

芫荽碎約2條

無鹽牛油40克

黑胡椒少許

做法：

1. 用一個大盆倒入清水，靜置約1至2小時，讓蜆吐沙。

2. 將檸檬榨出汁及刮出少許檸檬皮屑備用。

3. 準備一個平底鑊，以橄欖油爆香蒜蓉和芫荽碎。

4. 放入蜆炒一炒，倒入雞湯和清酒，加蓋煮約5分鐘至蜆殼全開。

5. 放入牛油、檸檬汁、檸檬皮屑拌勻，加蓋焗一會，最後撒上黑胡椒便成。

【海鮮食譜】啤酒煮青口 15分鐘鮮甜麥香海鮮鍋

啤酒煮青口食譜

啤酒煮青食譜

材料：

青口400克

啤酒1罐

牛油20克

雞湯2湯匙

蒜頭4瓣

紅葱頭3粒

鹽、胡椒各少許

做法：

1.蒜頭、紅葱頭各切碎。燒熱鍋下油，炒香蒜蓉和紅葱頭。

2.加入雞湯及半罐啤酒，放入已洗淨青口，以中大火拌炒。

3.待青口炒熟至開口，約8分鐘，加入餘下啤酒，放入少許鹽和胡椒調味即成。

攝影、攝錄：高啟光、繆鈞堤

剪接：李賢華

