豉椒炒蜆食譜｜簡易蜆食譜15分鐘煮出大牌檔風味！吐沙哪方法最好

豉椒炒蜆食譜｜豉椒炒蜆簡單快熟，15分鐘煮好一碟餸？何其吸引！只要將蜆和蒜蓉、豆豉碎同炒，香噴噴之餘鮮甜惹味，在家亦能重現大牌檔風味！明天不如就試試弄這款惹味新菜式，家人定讚不絕口！



蜆處理起來不見血水，比起烹調鮮魚較乾淨簡單，相比清甜的檸檬清酒煮蜆，味道濃郁的豉椒炒蜆更適合作為下酒菜。蜆肉熱量低，製成豉椒炒蜆不過約200卡路里，貪方便的話，可直接加入現成的蒜蓉豆豉醬翻炒，不用自己剁切，更省功夫。

蜆吐沙一定不能馬虎。（photo AC）

不過炒蜆之前，有一個步驟非常重要，便是蜆吐沙。若然蜆隻未能徹底吐沙，即使有多美味，也只會大殺風景。今次我用了鹽水吐沙，但除了放鹽，坊間讓蜆吐沙的方法有很多，有用暖水、放鹽、放油也有，究竟哪種最實用有效？

綜合加鹽、加油、加鐵器、用暖水換水、不換水等方法，最有效的吐沙方法原來始終是最原始的一種。想睇答案即按👉👉👉蜆吐沙貼士｜鼎爺用暖水/大廚教用鹽實試5吐沙法 哪種最快最乾淨

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在本草綱目中亦有記載。

豉椒炒蜆食譜

食譜 豉椒炒蜆（stir-fry/炒） 材料 蜆1斤、豆豉碎1湯匙、乾蔥3個、蒜頭1個、指天椒2隻、清水少許、油適量 做法 1.蜆用清水浸泡1小時，待吐沙。 2.乾蔥和蒜頭切碎，備用。 3. 指天椒去籽，切碎。 4. 燒熱鍋，下油。 5. 放入蒜頭、豆豉、乾蔥碎和指天椒炒香。 6. 放入蜆，加水，大火炒勻至蜆開口即成。

