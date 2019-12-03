【海鮮煎餅食譜】韓風脆煎餅金黃煙韌滿蛋香　蝦仁魷魚蜆靈活配搭

自問不算喜歡食韓國菜，加上又怕辣，去韓國菜館時總覺得對胃口的選擇不多，然而其中一個我可接受的便是外脆內煙韌的海鮮煎餅！在外頭吃到的餡料一般都會有魷魚圈跟蝦仁，自己煮還可以加上其他配搭，基本上你想加其他海鮮、蔬菜都可以，按喜好增刪就好，吃之前還可蘸點韓式辣醬。

攝影、攝錄：呂志豪、詹郭敏 剪接：呂志豪 場地提供：美亞廚具

做煎餅，有人會用現成的韓式煎餅粉，今次筆者卻用了三種粉來混合，分別是：麵粉、粘米粉和生粉，當中麵粉分量最多。粘米粉的性質跟糯米粉類似，但黏性較低，製作煎餅可帶來煙韌口感，卻又不會像麻糬那樣太黏，與生粉合起來用便能加強定型效果，亦更乾身脆口。

海鮮方面，曾想過慳工夫買急凍海鮮包，但大多被冷藏到又霉又冇味，所以還是用新鮮魷魚和蜆，蝦仁才用冷藏的，當然你都可以用急凍海鮮包，但鮮味方面就會稍遜。下海鮮時想平均分布的話，可以用筷子輔助，動作夠快便會成功，否則粉漿在半凝固狀態，要再幫海鮮「執位」就沒那麼容易了。

所用的海鮮或配料可隨個人口味增減，想增強味道的話，當然還可以減少葱的分量，並加入泡菜，讓它更富韓味。

對新手而言，翻轉蛋餅應該是難度最高的一部分，方法一是雙手各執一個大鑊鏟，同步翻過去；方法二就是用一個直徑比平底鑊大的碟子蓋住鑊，翻轉平底鑊，並將碟上的煎餅滑回到鑊裡。這個方法基本上已經不敗，唯一要注意的，就是要見到粉漿和蛋液已凝固方可翻面，否則粉漿等會四處漏，十分狼狽。

海鮮煎餅食譜

健康小貼士：

麵粉的原材料是小麥，主要營養為維他命B群和礦物質，前者可安神紓壓，後者則提升免疫力等。全麥麵粉能幫助女性降低血液中的雌激素，進而預防乳腺癌、減輕婦女在更年期遇到的不適。但要注意不要購買磨得太精細的小麥粉，磨得太細，膳食纖維等營養會流失。

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