【大渣哥茶記】譚小環花旦到魚蛋孖老公逆市開店(附街頭小吃食譜)

渣哥小食舖，由外賣做到堂食，渣哥官方FB「渣哥一九九六」今天宣佈明年2月「大渣哥茶記」將登陸九龍灣。帖文一出反應哄動，吸引逾萬人讚好，過千留言，網民紛紛表態「同熱愛這老口味」支持本地小食。 咖喱魚蛋、豉油王炒麵等號召力非凡，食譜中蘊藏甚麼獨門秘技？

2019年是「渣哥」極為香港市民熟悉的一年，知名度勁過米芝蓮。渣哥老闆娘譚小環，由「花旦到魚蛋」，由港姐冠軍權杖到魚蛋竹籤，可說是傳奇式香港小姐。2014年首間「渣哥」在銅鑼灣面世，市民見譚小環駐場有點愕然，實情是該小食店由她與老公蔡強榮（Eric）開設。3年前小環於本報受訪時表示「我專做外賣，你要堂食的話，sorry我提供不到地方給你。我吸引了一班快食的外賣客，需要車仔麵或茶餐廳的，可以移步到旁邊。」

2014年首間「渣哥」在銅鑼灣面世，由譚小環與老公蔡強榮開設。（資料圖片/袁曉君攝）

不過，明年2月渣哥首間堂食店即將誕生，選址九龍灣，喜愛茶記style的香港食客，除了「翠華、華嫂、澳牛、龍門」等以外，快將多個選擇。豬皮魚蛋一直是他們的招牌，茶餐、凍鴛鴦及碟頭飯等會是新店的「囊中物」，至於何故叫「大渣哥」？食店在FB中的帖文表示「因為…大間啲囉…」。新店正進行裝修，店外的「招牌」戲稱「不反胃通知書申請中」，而店的英文名稱Cafe de JarGor看來頗具綽頭。

明年2月渣哥首間堂食店，選址九龍灣即將誕生，帖文一出反應哄動。（渣哥 一九九六FB）

按圖睇「渣哥」不帖文及部分網民對「大渣哥茶記」之回應︰

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懷舊小吃一直是港人的情意結，懷舊之「終極」例如茶粿、砵仔糕及剪剪撈撈的麻糍等，於本版的懷舊小吃食譜中備受讀者歡迎，足見大眾對懷舊小食有情。可惜「時代變；人物風景都改變」，太多的集體回憶及懷舊美食小店已漸漸消失，雖說時代進步，但懷舊小食要淪落至被淘汰，不禁讓人不明所以及黯然。

街坊式的「懷舊」小吃，大眾對魚蛋、腸粉及燒賣一類情意結深。（渣哥 一九九六FB）

慶幸市面上仍有街坊式的「懷舊」小吃︰咖喱魚蛋、腸粉、炸雞髀、豉油皇炒麵、魚肉碗仔翅及煎釀三寶等，現在尚叫周圍可見，但哪年哪月能否還在大眾的視線？我們並不知道。小店經營困難，做得較為出色及有能力的有幸入舖，延續或轉營為茶餐廳模式經營。

以下為眾多本港馳名茶記的其中3間，同樣是由那些年寂寂無名的小店，經營至今成為有聲有色的茶餐廳，它們的各自歷史請按圖了解︰

如果有一天，連親切的街坊小食也給消失了，傳承美食的可能或靠口耳相傳，或靠前人留下的食譜「傳宗接代」。我們都是念舊的一群，不時研習經典街頭小食如何炮製，若果你也有興趣下廚，或會自家製坊間美食於家中嚐，不妨參考以下食譜︰

【咖喱魚蛋食譜】經典街頭小食爽口彈牙 自調咖喱醬香辣惹味

咖喱魚蛋食譜

【炒麵食譜】豉油王炒麵爽口彈牙 15分鐘快炒港式美食

豉油王炒麵食譜

【雞絲碗仔翅食譜】粉絲扮魚翅 無添加足料街邊小食

雞絲碗仔翅食譜

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【煎釀三寶食譜】香港特色街頭小食 小點醫肚晚餐佐飯一樣得