咖喱魚蛋食譜｜15分鐘簡易做法爽口彈牙、自調咖喱醬香辣惹味

咖喱魚蛋，是香港經典的街頭小食，花費只需十元八塊，但幾粒一串的丸子，卻迷倒不少中外人士，曾被CNNGo中文網站選為「香港不能欠缺的40種美食」之一。從前不顧儀態周街篤魚蛋，現在才知做法原來如此簡單，自家製慢慢嘆，再不愁被人看到手上左一串右一串、咖喱汁不知滴到哪裡的狼狽相！攝影、攝錄：郭榮裕、吳羨靈剪接：李賢華



魚蛋，多以鯊魚、九棍等平價魚，混合澱粉製作而成，經油炸後，外表金黃，內裡雪白彈牙，早於50年代，香港已出現賣魚蛋的攤販，賣到今天，即使醬汁層出不窮，但咖喱魚蛋還是大家至愛，連王祖藍在《老表，畢業喇！》也為它改了首《越辣越愛》，全首歌只有「咖喱魚蛋」四字，你還記得嗎？

咖喱魚蛋醬做法

黃色炸過的魚蛋本已熟，汆水後便可混入咖喱醬汁，為免魚蛋煮得過分發脹，影響口感，因此煮沸後，便關火加蓋浸泡至入味。咖喱，可用咖喱磚、咖喱醬或咖喱粉炮製，不同品牌味道、辣度各有差異，可先試味再調校。我選用了咖喱粉，先爆香再加水，味道才會惹味香濃，洋葱和蒜蓉則為增添風味和層次，讓你一粒粒，吃不停口。

食譜 咖喱魚蛋（煲） 材料 魚蛋1磅、咖喱粉2湯匙、洋葱少許、蒜頭少許、糖1湯鹽、蠔油1湯匙、水200毫升 做法 1. 魚蛋汆水，盛起備用。洋葱、蒜頭切碎備用。 2. 以慢火燒熱少許油，爆香洋蔥及蒜茸。 3. 加入咖喱粉炒至滲出咖喱香，注入水以中火煮滾。 4. 下糖、蠔油調味，拌勻。放入魚蛋煮滾後關火，蓋上，泡約1小時至入味。

咖喱魚蛋卡路里/健康小貼士

咖喱，主要成分為薑黃素、花椒、八角、胡椒、桂皮等香料，能促進血液循環、防止便秘、有益腸道健康，當中的薑黃素更具抗氧化、抑制癌細胞生長功效，有助預防老人痴呆症的發生。

魚蛋，則在眾多街頭小食中熱量最低，一串四五粒只有約76卡路里，但含鈉較高約600克，是一天所需的三分一。攝取過多，容易導致水腫、高血壓，為腎臟帶來負擔。

