【聖誕食譜】焗薯仔塔肉嫩爽甜　簡單食譜4步驟即成金光閃閃小食

聖誕節派對的到會小吃，除了菠蘿腸仔、外賣的咖喱魚蛋、春卷、咖喱角、一大盤薯蓉之外，利用幾個薯仔也可做到別緻、簡單、美味及充滿異國風情的小食。

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

薯仔是萬能高手!如果你是「薯仔控」請入來揮手，此份簡易的薯仔食譜能令你稱心滿意。先不要急着將薯仔去皮，其實薯仔皮充滿營養，含較高的纖維，吃整個薯仔有更高的營養價值。只要將薯仔皮擦洗乾淨，便可以連皮帶肉吃，尤其做炸薯及焗薯料理，有薯仔皮的薯仔香特別濃郁，好比這些金光閃閃的薯仔塔，只需簡單4步驟，1.將薯仔刨成薄片，2.拌勻橄欖油及調味料，3.鬆餅模內疊高薯仔片，4.放入焗爐不用「睇火」以190度焗35分鐘完成。

只需簡單4步驟，焗薯仔塔大功告成。

薯仔塔肉嫩爽甜，薯仔皮混雜橄欖油在高溫內「爆」過特別香脆。它比一整個焗薯快熟，比薯蓉香口，比炸薯少油膩，唯一條件是家中要有焗爐或多士焗爐。若然條件符合，不妨試試做，簡單的小食食譜沒有太多技巧，極適合平日少入廚的朋友「略盡綿力」，在疊高薯仔片的時侯，也是很不錯的親子時間。

簡單的小食食譜，焗薯仔塔適合親子活動。

焗薯仔塔食譜

健康小貼士︰

薯仔含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。相比番薯每100克有124大卡熱量，飯、麵等100克有140大卡的熱量，薯仔熱量較低，纖維也僅是番薯的2/3左右。

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