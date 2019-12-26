【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜　零技巧零失敗中式甜品！

猶記得第一次品嘗到這款中式甜品時，是在家附近的一家小店，本身對於中式甜品也沒有什麼太大的喜愛，但唯獨這款令我愛不釋手！燉好的木瓜配上濃香的椰奶、口感煙韌的桃膠、養顏的雪耳，滋潤養生之餘亦非常飽肚！

椰汁雪耳桃膠燉木瓜的原理跟木瓜燉鮮奶一樣，把木瓜的籽刮清，再刮肉，加入椰汁、雪耳及桃膠於木瓜內燉便成，可謂一款零失敗甜品。如果擔心1小時後木瓜肉會變得稀爛的話，可以將食譜分成兩個階段，前半段時間先燉桃膠及雪耳，後半時間把已燉了的桃膠及雪耳放入木瓜內再燉15分鐘。不過個人認為將所有材料一併從頭燉到尾，整體效果更好，味道較香濃及配料亦散發淡淡椰香。

冬天燉好熱食，夏天冰後凍食也可。

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

健康小貼士：

木瓜，富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命C、鉀等，清熱潤肺、調理脾胃。與雪耳皆含豐富膳食纖維，有助排走毒素，改善便秘。作為平民燕窩的雪耳，更充滿膠原蛋白，可維持細胞健康完整，減少水分流失，保持肌膚彈性。而桃膠除了其植物性骨膠原蛋白豐富，使肌膚變得嫩滑有彈性外，亦能通血脂、降膽固醇和潤腸。

攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

【木瓜燉鮮奶食譜】美顏潤膚零技巧零調味 15分鐘零失敗甜品！

木瓜燉鮮奶食譜

【甜品食譜】桃膠燉鮮奶膠原蛋白豐富 平民燕窩最啱冬天潤一潤