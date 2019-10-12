【中式甜品糕點合集】傳統糕點好吃好看　多款簡易食譜在家輕鬆做

精緻的中式糕點盡顯傳統之美，坊間大師傅炮製的固之然美輪美奐，不過簡單的清涼糕點食譜絕對可自家製作，甜而不膩，好吃亦好看，品嘗中式糕點，也是一場味覺與視覺的盛宴。

市面上的Café與麵包店，甚至是餐廳裡的飯後甜品，也是西式糕點的天下，相比西式烘焙及冷凍糕點，中式糕點以五穀雜糧為主，舉例是糯米、紅豆、芝麻、紅棗、番薯及西米等，跟中式糖水一樣摻雜一些養生保健食材，如杞子助明目，菊花可清熱，桂花能溫補等。一般採用較少油的做法，以煮、蒸、冷凍凝固完成，色香味俱全。然而，中式糕點彷彿漸漸歿去了身影被人淡忘，以下這些大家還有印象及喜歡嗎？

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