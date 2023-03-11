補鐵食物｜中年婦狂吃車厘子血鉀失控可致心律不整！3類高鐵素食

「貧血要吃車厘子、提子，補血超有效！」台灣56歲的張小姐最近檢查血色素偏低，容易頭暈目眩，收到這個網路訊息超開心，趕快買來吃，連續1個月的3餐飯後都猛吃提子和車厘子。



沒想到洗腎超過兩年、平常飲食規律、血磷及血鉀都控制穩定的她竟收到「血鉀過高」的報告，趕快向醫院營養諮詢求助！

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婦女狂嗑車厘子補血，補出高血鉀

台灣衛生福利部桃園醫院新屋分院營養師張秀年表示，張小姐說她為了補血，有的時候一口氣就吃掉一整盒的車厘子。水果的含鉀量普遍偏高，張小姐也因為大量吃水果吃入大量的鉀，所幸高血鉀有被及時發現而控制住，若血鉀嚴重失衡，恐導致心律不整、心跳變慢等高血鉀症狀，甚至危及性命。

張秀年提醒，水果不只鉀偏高，含糖量及水分也偏高，洗腎病友若有糖尿病史，或需要嚴格控制水分，對於水果的攝取量一定要依循營養師建議嚴格把關。

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吃提子、車厘子超補血？牛肉是車厘子17倍！

吃了提子、車厘子是否超補血？張秀年說，常有許多洗腎病友來詢問，為何會有這樣的傳聞？她解釋，這其實單純是水果之間的含量排序而已，如果和肉類相比，含鐵量的高下立判！以菲力牛排來說，牛肉的含鐵量是等重量車厘子的17倍，再考慮吸收率，肉類的鐵質吸收率更是車厘子4-6倍，「吃提子、車厘子補血」的傳聞不攻自破。

如果要從食物中攝取鐵質，她建議多攝取紅肉，如牛、羊、豬、鴨肉、火雞肉，以及暗紅色的魚如花腹鯖（又稱胡麻鯖、黑目蕊仔）、鰹魚、三文魚，以及內臟、雞鴨豬血等，都含有豐富的血鐵質，吃這些才是補血良方。

哪些食物最補鐵？快查台灣食藥署食品營養成分資料庫

張秀年提醒，若想知道水果中各種營養成分的含量有多少？補哪些可以攝取更多？只要到台灣衛福部食品藥物管理署網站的「食品營養成分資料庫」查詢就可輕鬆得知。

台灣食藥署網站公布的動物性、植物性含鐵量前10名的食物。（台灣衛福部食品藥物管理署網站圖片）

香港、台灣素食人口愈來愈多，要注意植物性鐵質吸收率較低，因此較葷食者易缺乏鐵質，平日飲食中更應注意補充含鐵豐富的食物，建議可以攝取如海菜海藻類：紫菜、紅毛苔、海帶芽（裙帶菜）等、深綠色蔬菜。堅果類可攝取黑芝麻、紅土花生、南瓜籽、葵瓜籽等，含有較高的鐵質，但要注意堅果類含油脂高，每日補充1湯匙份量堅果類。

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張秀年提醒腎友對於社群網站上未經證實的健康資訊應審慎過濾，若有疑慮最好先向醫療專業人員諮詢，以免獲得錯誤資訊而誤傷自身健康。

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